MIKEL ASKASIBAR

Elgoibar

Azkue rindió honor a su patrón San Roke

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

El ambiente festivo regresó ayer al barrio de Azkue, que ya celebró el grueso de sus fiestas a finales del pasado mes de julio. No en vano, ayer, día 16 de agosto, se celebra la festividad de San Roke y los vecinos no dejan pasar la fecha sin hondar a su patrón. Siguiendo la tradición, la jornada comenzó con una misa solemne y a continuación se repartió de caldo y chorizo entre los asistentes. Todo ello, con el acompañamiento del sol y del calor, y en un gran ambiente.

