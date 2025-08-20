Afecciones al tráfico en diferentes zonas y calles por las fiestas

A. U. elgoibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

Aunque las fiestas de San Bartolomé no comenzarán hasta este sábado, sus afecciones al tráfico ya se están haciendo notar en varias calles y zonas de la localidad. La Plaza Aita Agirre y la calle Pedro Migel Urruzuno ya están cerradas desde este martes al 1 de septiembre, salvo acceso a garajes. Las calles del casco urbano (San Frantzisko, Kalebarren plaza, San Bartolome, Errosario, Kalegoen plaza y Santa Ana) estarán cerradas del 23 al 25 y del 28 al 30 de agosto. Maala (desde la N-634 hasta la rotonda de Ermuaranbide), del 23 de agosto a las 12.00 al 26 de agosto a las 07.00; del 28 de agosto a las 06.00 al 29 de agosto a las 11.30; y del 29 de agosto a las 14.00 al 30 de agosto a las 07.00; y del 30 de agosto a las 17.00 al 31 de agosto a las 07.00.

También se producirán afecciones concretas por eventos especiales dentro del programa de fiestas. Así, la celebración de la prueba ciclista el sábado 23 provocará cortes intermitentes de tráfico en Bernardo Ezenarro Kalea entre las 06.00 y las 11.30; y un corte total de 11.30 a 13.00. También se verán afectados Maalako zubia, Ermuaranbide, Pedro Migel Urruzuno, Uparitzaga y Toletxe kalea.

Asimismo, el día 29 y con motivo de la celebración de los goitibeherak, se cortará el tráfico de 11.45 a 14.30 desde Erretsundi (puente de la autopista) hasta Trenbide Kalea. El corte afectará a las siguientes calles: Basarte, Santa Ana – San Roke (hasta el Instituto y Antzarsoro) y Juan Mugertza kalea.

Y, por último, el día 30 se cerrará Zizilion Kalea hacia la N-634, de 04.00 a 20.00 horas. La salida deberá realizarse por la rotonda de Olaso.

El Ayuntamiento de Elgoibar y la Policía Municipal recuerdan que, en función de las necesidades de los actos festivos, también podrán producirse otros cortes y modificaciones en la circulación.