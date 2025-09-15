Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conjunto eibarrés logró un histórico tercer puesto en Cataluña. URBAT

Eibar

El Urbat logra un histórico tercer puesto en el torneo de Lloret de Mar

El equipo eibarrés ganó cuatro de sus cinco partidos en Cataluña y confirma el gran momento que atraviesa en los 25 años del club

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Urbat Urkotronik Ike ha firmado este fin de semana una de las páginas más brillantes de sus 25 años de historia. El conjunto ... eibarrés viajó hasta Lloret de Mar (Cataluña) para disputar un prestigioso torneo con la participación de once clubes, y lo hizo con nota: cuatro victorias, una sola derrota y un meritorio tercer puesto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urbat logra un histórico tercer puesto en el torneo de Lloret de Mar

El Urbat logra un histórico tercer puesto en el torneo de Lloret de Mar