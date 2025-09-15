El Urbat logra un histórico tercer puesto en el torneo de Lloret de Mar

El Urbat Urkotronik Ike ha firmado este fin de semana una de las páginas más brillantes de sus 25 años de historia. El conjunto ... eibarrés viajó hasta Lloret de Mar (Cataluña) para disputar un prestigioso torneo con la participación de once clubes, y lo hizo con nota: cuatro victorias, una sola derrota y un meritorio tercer puesto final.

El camino del Urbat arrancó con fuerza tras imponerse con claridad al Badia por 11-2. En el segundo duelo llegó la única derrota del campeonato, frente al potente Horta (11-4).

Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó con carácter venciendo al Premià (12-9) y al Montjuic B (6-4). En el encuentro decisivo por el tercer puesto, los armeros se midieron al Manresa y lograron imponerse por 10-8, certificando así su lugar en el podio.

Bajo la dirección de Gorka Arregi, participaron en el torneo los jugadores Pello Bergaretxe, Jon Soto, Peio Oronoz (cedido por Urgara), Irai Yurrita, Xagit Bartolomé, Ander Sola, Ametz Madarieta, Gaizka González, Telmo Málaga, Euken Kortabarria, Andoni Olcoz y Gorka Del Moral.

El éxito en Cataluña confirma la buena dinámica del club eibarrés, que continúa creciendo y dejando huella también fuera de casa. Desde la entidad recuerdan que las puertas de la piscina de Orbea, en el Paseo Urkizu 11, siguen abiertas para todos los interesados en probar el waterpolo. De lunes a viernes, entre las 17.00 y las 18.00 horas, cualquiera puede acercarse y dar sus primeros pasos en este deporte.

El Urbat demuestra así que sigue siendo un referente en Eibar, capaz de competir de tú a tú con equipos de gran tradición y regresar a casa con un nuevo éxito que suma a su trayectoria.