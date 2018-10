Tres roles con una misión bien diferenciada Miércoles, 31 octubre 2018, 00:11

Cada participante en Euskaraldia debe optar por un rol, un papel que definirá su actitud durante los once días. 'Ahobizi' serían aquellas personas que no tienen problemas para hablar en euskera, lo hagan o no lo hagan habitualmente, y en esos días se comprometen a comunicarse en lengua vasca con otros 'ahobizi', y también con los 'belarriprest'. Este segundo rol corresponde a aquellas personas que entienden el euskera pero no suelen hablarlo, bien sea porque no se atreven, porque no tienen facilidad o por inseguridad. En este caso, lucir la chapa de 'belarriprest' indica que se trata de una persona abierta a que se le hable en euskera, aunque ella responda en una u otra lengua, dependiendo de la situación.

Finalmente, en Eibar habrá un tercer rol llamado 'bihotzgoxo', que recoge a aquellas personas que no entienden euskera pero que muestran una actitud favorable a la lengua vasca, y con su chapa indica que no se va a molestar porque los 'ahobizi' y 'belarriprest' hablen en euskera.