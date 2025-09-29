El Topaleku acogerá hasta mediados de octubre la exposición colectiva anual de Arrate Kultur Elkartea

El Topaleku ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro entre arte y ciudadanía con la inauguración de la tradicional exposición colectiva organizada por ... Arrate Kultur Elkartea.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 12 de octubre, reúne a dieciocho artistas socios y socias de la entidad cultural eibarresa, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario artístico local.

La exposición ofrece un recorrido plural por distintas disciplinas: pintura, fotografía, escultura, técnicas mixtas y propuestas experimentales. Según sus organizadores, el objetivo es «mostrar la riqueza creativa que existe en nuestra ciudad y dar visibilidad al talento artístico de quienes forman parte de Arrate Kultur Elkartea».

Variedad de estilos

La cita se ha convertido en una tradición cultural que año tras año atrae a centenares de visitantes al Topaleku, que valoran tanto la variedad de estilos como la cercanía con los propios creadores. En esta edición, la diversidad se plasma en obras que van desde la figuración más detallada hasta la abstracción contemporánea, pasando por el paisaje, el retrato o la experimentación con nuevos materiales. Los responsables de Arrate Kultur Elkartea destacan que esta iniciativa «da voz a quienes, con constancia y creatividad, mantienen viva la vida artística de Eibar».

La muestra no solo permite descubrir la evolución de cada autor, sino que también es una oportunidad para que jóvenes y veteranos dialoguen a través de sus obras.

Entre los participantes está: Arrate Osoro; Esteban Oroz, conocido por sus paisajes urbanos de gran fuerza expresiva y su dominio del óleo; Mikel Estandia, pintor, quien el pasado año presentó en el Topaleku: 'Begiraden eta ideien artean'. 'Entre miradas e ideas'. También está Bakarne Elejalde, quien fue homenajeada por sus 35 años al frente de la comisión de fotografía del Club Deportivo. Maite Arriaga, arteterapeuta, pintora y diseñadora gráfica, imparte desde el 2009, talleres enfocados a potenciar la creatividad y el conocimiento de diferentes técnicas y materias artísticas.

Igualmente, expone Mireia Agirrebeña; Fernando Retolaza, fotógrafo de trayectoria consolidada, centrado en paisajes, escenas costumbristas. e imágenes abstractas; Eli Eguren, pintora que ha explorado diferentes estilos y técnicas, pero siempre ha regresado al óleo, un medio que le ofrece la posibilidad de trabajar con texturas, colores profundos y tiempos de creación más pausados o Jesús Belaustegi.

En el caso de Vicente Iriondo es un artista ligado a la pintura abstracta, con una obra marcada por el color y la geometría. Ha pintado mucho al natural, con óleo y acuarela. Su formación como ingeniero mecánico especializado en metalurgia le ha permitido utilizar sus conocimientos de dibujo y color. En esta dirección también están en el listado de participantes los hermanos Bernardo y Paco Pérez Guenaga, expertos en modelismo que han depositado unos de sus trabajos en el Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Arrate.

También Josevi Álvarez o Fernando G. Rubia, así como Esther Galarza, pintora y ceramista. Su obra se puede admirar en diferentes instituciones y entidades como, por ejemplo, los murales mosaico de las parroquia de Behobia y de San José Obrero de Eibar, el museo de La Rioja, en Le Mans (Francia), o el mural que realizó para la Sociedad Deportiva Eibar, en lpurua, entre otras obras.

A todos ellos se les suman: Carmen Mostaza, autora de la exposición que se presenta en el Topaleku tras ir evolucionando y conociendo nuevos materiales y descubriendo la obra de distintos ceramistas y Mamen Piriz, conocida por su estilo colorista y expresivo.