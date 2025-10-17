Slide consolida su madurez creativa con el lanzamiento de su nuevo EP 'Agur'

ALBERTO ECH ALUCE EIBAR. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La banda de rock Slide, formada en Ermua en 2019, sigue abriéndose paso en la escena musical vasca con el lanzamiento de su nuevo EP, titulado 'Agur', publicado el día 2.

Este trabajo marca un paso decisivo en la evolución del grupo, consolidando un sonido más maduro y una identidad artística sólida que combina rock alternativo, punk y pop melódico con letras cargadas de introspección y sensibilidad. El nuevo disco, compuesto por seis temas que transitan por distintos estados emocionales, explora el sentimiento de soledad desde múltiples perspectivas. Cada canción aborda este tema universal con un enfoque distinto, tomando como guía las fases del duelo: negación, enfado, negociación, depresión y aceptación.

El hilo conductor es un joven que se enfrenta a su propia soledad, intentando comprenderla, evitarla o aceptarla a través de la música. «Queríamos tratar la soledad no desde la tristeza, sino desde la transformación. A veces estar solo también puede ser una forma de conocerse mejor», explican.

'Agur' se abre con la energía desbordante de 'Fuck U!', un tema de espíritu punk rock que canaliza la rabia y la negación inicial frente a la pérdida o la soledad. Es el arranque más visceral del disco, con guitarras crudas y un ritmo frenético que recuerda a las influencias iniciales del grupo, Nirvana, System of a Down o Berri Txarrak.

En contraste, el tema homónimo del EP es una balada pop minimalista, serena y melancólica, donde el grupo muestra su faceta más introspectiva. «Queríamos cerrar el disco con un susurro, con un adiós que suena más a aceptación que a derrota», señalan.

Entre ambos extremos se sitúan piezas de rock alternativo como 'Izkutuan' y 'Anekdotak', dos canciones centrales del trabajo. 'Izkutuan' fue escogida como primer single por su equilibrio entre contundencia y emoción, combinando un cuerpo de guitarras densas con un estribillo de aire pop que la convierte en una de las más recordables del EP.

Por su parte, 'Anekdotak', lanzada el 18 de septiembre, es una de las composiciones más dramáticas y potentes del conjunto. Narra cómo el protagonista recurre a sus recuerdos más felices solo para descubrir que muchas de sus mejores experiencias no fueron iniciativa propia, sino vivencias compartidas en las que fue un espectador. Este segundo single, además, cuenta con la colaboración de la banda Habi, aportando un toque coral y emocional que enriquece el resultado final.

Un trabajo con sello propio

El proceso de creación de 'Agur' ha reunido a un amplio equipo de colaboradores que han contribuido a definir su sonido final. La producción, grabación y mezclas corrieron a cargo de Aitzol Hidalgo, mientras que la grabación de baterías se realizó en Elkar Estudioa, de la mano de Víctor Sánchez. La masterización fue obra de Estanis Elorza (Doctor Master), y el arte del disco lleva la firma de Ane San Martín, con fotografías de Maitane Campos.

El trabajo incluye también las colaboraciones de Yeray Bele (Habi) y Juanjo Berasain (Ezpalak), este último participando en el tema 'Zalantzak', donde se mezclan sonidos dramáticos con matices pop-rock. La regrabación del tema 'Bitxilore', con un aire más emocional, cierra el círculo sonoro de un disco que muestra contrastes, intensidad y madurez artística. «Gracias a la experiencia adquirida y al premio que conseguimos en el concurso Izengabe de Eibar, hemos podido grabar este EP con más medios y con una visión más clara de lo que queríamos expresar», explican los componentes de Slide.

Slide nació en 2019 como un power trío que interpretaba versiones de bandas de referencia del rock internacional y vasco. Con el paso de los años, el grupo comenzó a crear su propio repertorio, y en 2023 lanzaron su primer EP, Cowtion!, una mezcla de rock alternativo y metal que reflejaba la energía juvenil y la autenticidad de sus inicios.

Poco después, tras la salida del bajista Alex Davies, el grupo continuó su camino como dúo, manteniendo su espíritu inconformista y su pasión por la experimentación sonora. Agur representa ahora el fruto de ese recorrido: una obra más introspectiva, cuidada y emocionalmente profunda, que muestra el crecimiento de Slide como banda y como proyecto artístico.

Para presentar Agur, Slide ha confirmado tres conciertos en los próximos meses: 28 de noviembre, en el bar EzDok de Eibar, dentro del fin de semana de San Andrés, Estos conciertos marcarán el inicio de una gira que pretende acercar el nuevo EP al público y consolidar a la banda dentro del circuito de rock alternativo de Euskadi.

Pese a titularse 'Agur', este segundo EP no representa un adiós, sino una nueva etapa creativa para Slide. Con un sonido más pulido, letras más profundas y una producción profesional, el grupo demuestra que ha encontrado su voz dentro del panorama musical vasco.