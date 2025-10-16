'Señoras y Señoras' ofrecerá en el Coliseo humor pop y memoria feminista

El Coliseo acogerá este sábado, de 19.00 a 20.00 horas, el espectáculo 'Señoras y Señoras', una propuesta escénica fresca y reivindicativa definida por ... sus creadoras como show pop feminista y humorístico. La cita forma parte del Festival Crossover, impulsado por el departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con Kultur Factory, con el propósito de acercar la cultura audiovisual desde una mirada contemporánea y crítica.

Concebido, conducido e interpretado por las periodistas Mariola Cubells y María Guerra, el montaje parte del libro 'Mejor que nunca. Felices, imbatibles, pioneras' (Cubells) y combina vivencias personales, anécdotas y reflexión, apoyadas en recursos audiovisuales e interacción con el público. El foco está puesto en las mujeres nacidas en los años sesenta, una generación pionera que desafió límites y transformó normas sociales con valentía y sentido del humor. A lo largo del show, Cubells y Guerra abordan con ironía asuntos como maternidad y no maternidad, soledad elegida, la mirada masculina en los medios, y la redefinición de la edad y la libertad. El resultado es un retrato coral que celebra el legado de quienes abrieron camino. La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, subraya la sintonía del espectáculo con el espíritu del programa: 'Señoras y Señoras' encaja perfectamente en Crossover: humor, reflexión y feminismo para reivindicar a una generación que cambió las reglas. «Con su paso por Irun, Zumarraga y Eibar reforzamos, además, la voluntad de descentralizar el festival».

El alcalde, Jon Iraola, destaca la relevancia de la propuesta en la agenda cultural local. «Es un orgullo que Eibar vuelva a ser referente con propuestas valientes y necesarias. 'Señoras y Señoras' nos invita a reír, pensar y valorar el legado de una generación que abrió camino con determinación y optimismo».

Mariola Cubells ha desarrollado su trayectoria en Levante, Canal 9 o TVE, y es autora de varios libros sobre televisión. María Guerra fue redactora de cine en 'Lo que yo te diga', ha conducido espacios en Cadena SER y presenta en Movistar Plus La Script; preside la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y es miembro de CIMA. Con 'Señoras y Señoras', el Coliseo suma un título que mezcla entretenimiento y pensamiento crítico, y que prolonga la estela del Festival Crossover como punto de encuentro para detectar tendencias, activar negocio cultural y potenciar sinergias en torno a la creación audiovisual y la igualdad.