Iñaki Goikoetxea subrayó la importancia del partido de este domingo ante un rival directo contra el que puntuar será clave. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«Puntuar en Logroño es muy importante»

El Eibar visita este domingo al Logroño en un duelo por la permanencia, con cinco puntos de margen entre ambos y con la necesidad de sumar

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

El Eibar encara este domingo a las 16.00 en Las Gaunas un duelo de gran importancia ante el Logroño, el equipo que marca ... la zona de descenso en la Liga F. Tras el parón de selecciones y después de encadenar tres derrotas consecutivas, las armeras llegan a esta duodécima jornada con la necesidad de frenar la sangría y sumar puntos que devuelvan estabilidad al proyecto. Este viernes, en Areitio, Iñaki Goikoetxea ofreció una rueda de prensa en la que analizó la situación del equipo y la importancia del choque.

