«Puntuar en Logroño es muy importante»

El Eibar encara este domingo a las 16.00 en Las Gaunas un duelo de gran importancia ante el Logroño, el equipo que marca ... la zona de descenso en la Liga F. Tras el parón de selecciones y después de encadenar tres derrotas consecutivas, las armeras llegan a esta duodécima jornada con la necesidad de frenar la sangría y sumar puntos que devuelvan estabilidad al proyecto. Este viernes, en Areitio, Iñaki Goikoetxea ofreció una rueda de prensa en la que analizó la situación del equipo y la importancia del choque.

El técnico reconoció que el parón ha sido «muy necesario» después de un tramo complicado. «Nos ha venido bien para respirar, para analizar los errores y para planificar mejor el partido del domingo. Las jugadoras necesitaban este descanso y han vuelto muy bien; la semana de entrenamientos ha sido muy buena», explicó.

Pese a la mala racha con la que llegaron al descanso, con tres derrotas seguidas ante Athletic, Espanyol y Real Madrid, Goikoetxea se mostró confiado en que el equipo está preparado para competir. Sin embargo, subrayó que la cita en Logroño no será sencilla pese a la posición del rival. «Es un partido muy importante. Nos puede dar mucho más aire y más distancia con la zona de descenso», insistió. Aun así, el debarra recordó que el Logroño, pese a no conocer la victoria, compite «muy bien», encaja pocos goles y ha demostrado capacidad para incomodar a cualquier rival.

Uno de los elementos que más recalcó el entrenador fue el componente emocional del encuentro. «Debemos jugar con sus nervios. Ellas llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria y eso puede generar dudas si hacemos un partido largo», explicó. La receta de Goikoetxea pasa por no precipitarse y evitar riesgos innecesarios en los primeros compases, para después intentar imponer la superioridad del Eibar con el paso del tiempo.

El entrenador reconoció además que, en la situación actual, puntuar es casi tan valioso como ganar. «Solo llevamos un empate en doce jornadas. Un punto fuera de casa es muy bueno», recordó, aunque dejó claro que la intención del equipo es ir a por los tres: «Queremos ganar, y a eso vamos. Fuera de casa estamos compitiendo bien».

Sobre el Logroño, Goikoetxea destacó tanto su solidez como su capacidad para castigar pérdidas. «En medio campo tienen jugadoras muy dinámicas y arriba cuentan con una delantera muy rápida. Cuando te roban, salen muy bien a la contra. Tendremos que medir mucho los riesgos», advirtió. Aun así, insistió en que el Eibar también tiene sus opciones y que la clave será gestionar los momentos del partido.

La plantilla completará este sábado el último entrenamiento antes del viaje, afinando detalles para un encuentro que puede suponer un punto de inflexión. Con cinco puntos de ventaja sobre el descenso, el Eibar sabe que un triunfo en Las Gaunas ampliaría la brecha con un rival directo justo antes de afrontar otro partido de máxima exigencia, la próxima semana ante el Atlético de Madrid.