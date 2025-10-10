«Estamos a las puertas de un partido difícil ante un rival muy competitivo» El Eibar femenino visita mañana a las 12.00 al Costa Adeje Tenerife con la ambición de sumar antes del primer parón de la temporada

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

El Eibar tiene mañana una nueva cita importante en la séptima jornada de la Liga F. Las armeras visitarán al Costa Adeje Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el partido comenzará a las 12.00 horas (11.00 en horario insular). Tras la buena imagen ofrecida el pasado sábado ante el Barcelona en Ipurua, pese a caer 0-4, el conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea buscará en tierras canarias mantener su progresión y sumar un resultado positivo antes del primer parón de la temporada.

El equipo viajará hoy a Tenerife con la moral reforzada. La contundencia del marcador ante el líder no reflejó el esfuerzo y la seriedad mostrada por las eibarresas, especialmente en la primera parte, donde consiguieron frenar a uno de los ataques más potentes del mundo. Esa solidez y mentalidad defensiva son precisamente las que el técnico quiere consolidar en esta nueva cita: «El domingo tenemos un partido difícil ante un rival competitivo», señaló Goikoetxea en la rueda de prensa previa. «Tenemos que mantener la cabeza en su sitio, como hicimos ante el Barça, pero también como exige nuestro modelo de juego en cada encuentro», añadió.

El entrenador reconoció que el equipo se encuentra «esperanzado» y con ganas de confirmar las buenas sensaciones que viene dejando jornada tras jornada. «Cada vez generamos más, llegamos con más jugadoras al área y vamos creando más ocasiones», explicó, aunque también insistió en la necesidad de que esas oportunidades lleguen no solo a balón parado, sino en jugada. «Somos el tercer equipo que menos disparos recibe, y eso es algo que habla muy bien del trabajo defensivo», destacó, recordando que solo el encuentro frente al Barcelona desvirtúa los números del inicio de temporada.

El Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado con 12 puntos, se ha convertido en una de las revelaciones del curso. Aún invicto, las de Eder Maestre han sumado tres victorias y tres empates en las seis primeras jornadas, destacando por su fortaleza táctica y su efectividad ofensiva. No obstante, en su estadio todavía no han conseguido ganar, un detalle que el Eibar tratará de aprovechar para repetir la receta que le funcionó en su último desplazamiento, el 0-1 frente al Levante, que le permitió estrenar su casillero de victorias.

«Sabemos que ellas compiten muy bien y que tienen calidad en todas sus líneas, pero también tienen debilidades que podemos aprovechar», aseguró Goikoetxea, quien confía en la mentalidad del grupo para «traer algo positivo de vuelta». Con cuatro puntos y situado en la duodécima posición, el Eibar encara este encuentro con la ambición de ampliar su ventaja sobre los puestos de descenso y demostrar que jornada tras cornada el equipo va hacia arriba en su juego.