La primera victoria en Ipurua pasa por el derbi El duelo entre el Eibar y la Real Sociedad de este mediodía servirá también para solidarizarse con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

El Eibar afronta este mediodía una cita muy especial en Ipurua. A partir de las 12.00 horas, el conjunto armero recibe a la Real Sociedad en el que será el primer derbi guipuzcoano de la temporada en la Liga F, un duelo cargado de simbolismo y emoción tanto por su componente deportivo como por la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este mismo fin de semana.

En lo estrictamente futbolístico, las eibarresas llegan al choque con la moral reforzada tras sumar su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana frente al Costa Adeje Tenerife. A pesar de no haber ofrecido su mejor versión en el juego, el triunfo ha supuesto un impulso anímico importante para un equipo que sigue creciendo jornada a jornada y que busca ahora estrenarse ante su afición, donde todavía no ha logrado marcar ningún gol.

El técnico Iñaki Goikoetxea ya adelantó en la rueda de prensa previa que el de hoy «será un partido especial, pero también muy difícil». El preparador guipuzcoano subrayó la importancia de este encuentro, no solo por la carga emocional que conlleva, sino porque el equipo quiere dar un paso más en su rendimiento ofensivo.

El Eibar se medirá a una Real Sociedad que, al igual que las armeras, llega en plena búsqueda de regularidad en este arranque de curso. Los derbis entre ambos equipos siempre han estado marcados por la igualdad y la emoción, y todo apunta a que el de hoy seguirá ese mismo guion. Un derbi solidario y lleno de significado.

Acto solidario

Más allá de lo deportivo, el encuentro servirá también como acto de apoyo y concienciación en la lucha contra el cáncer de mama y ginecológico. Coincidiendo con el 19 de octubre, las jugadoras del Eibar harán entrega de un obsequio a una representación de la asociación Katxalin, entidad guipuzcoana dedicada a visibilizar y acompañar a mujeres que afrontan esta enfermedad. La capitana armera será la encargada de realizar la entrega en los prolegómenos del partido, en un gesto cargado de simbolismo y cercanía.

La acción solidaria se extenderá también al primer equipo masculino, que hoy visita al UD Las Palmas. Ambos conjuntos saltarán al terreno de juego con su indumentaria rosa, color representativo de la lucha contra el cáncer, como muestra de su compromiso con esta causa.

Aunque el Eibar no disputará el encuentro con esta equipación, sí participará en una fotografía conjunta junto al conjunto canario como gesto de apoyo. Posteriormente, las camisetas rosas del Eibar quedarán a la venta en la tienda oficial de la UD Las Palmas, y la recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.