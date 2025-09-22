La Policía Municipal de Eibar frustra un robo de madrugada y recupera objetos sustraídos

La Policía Municipal de Eibar evitó un robo en la madrugada del pasado sábado gracias a una intervención rápida y eficaz. A las 04. ... 30 de la mañana, los agentes sorprendieron a dos individuos sospechosos en la zona, conocidos por su posible implicación en robos y hurtos. Tras proceder a su identificación y realizar un registro preventivo, lograron localizar objetos que habían sido sustraídos.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, quiso reconocer públicamente el trabajo de los agentes. «Nuestra Policía Municipal ha demostrado, una vez más, profesionalidad y cercanía. Su rápida reacción permitió evitar un robo y recuperar bienes de los vecinos. Además, la coordinación con la Er-tzaintza fue clave para garantizar la seguridad en la ciudad». Durante la inspección, los agentes hallaron dos bombines escondidos en una papelera cercana, así como una bicicleta abandonada entre la maleza. La patrulla también detectó varios garajes abiertos o con signos de forzamiento en los accesos. Los propietarios fueron avisados de inmediato, y uno de ellos confirmó la desaparición de su bicicleta, que ya había sido recuperada gracias a la intervención policial. Los sospechosos fueron detenidos bajo la acusación de robo con fuerza, y en el operativo también participó la Ertzaintza, reforzando la cooperación entre ambos cuerpos policiales. El regidor eibarrés subrayó que el Ayuntamiento continuará reforzando la seguridad en la ciudad. «Nuestra Policía Local está haciendo un esfuerzo enorme por estar cerca de los vecinos y responder con eficacia. Vamos a apoyar ese trabajo con nuevas medidas: este año comenzaremos a instalar cámaras de tráfico para mejorar el control del tránsito y reforzar la seguridad, y además vamos a recuperar la figura de los auzozainas, fundamentales para estar aún más presentes en los barrios».

El suceso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia preventiva y la colaboración entre instituciones policiales. La rápida actuación permitió no solo evitar un robo, sino también devolver a sus legítimos dueños los bienes recuperados, reforzando así la confianza de los vecinos en sus cuerpos de seguridad.