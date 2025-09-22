Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

La Policía Municipal de Eibar frustra un robo de madrugada y recupera objetos sustraídos

Dos sospechosos fueron sorprendidos a las 16.30 horas del sábado gracias a la rápida actuación y la coordinación con la Ertzaintza

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

La Policía Municipal de Eibar evitó un robo en la madrugada del pasado sábado gracias a una intervención rápida y eficaz. A las 04. ... 30 de la mañana, los agentes sorprendieron a dos individuos sospechosos en la zona, conocidos por su posible implicación en robos y hurtos. Tras proceder a su identificación y realizar un registro preventivo, lograron localizar objetos que habían sido sustraídos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Policía Municipal de Eibar frustra un robo de madrugada y recupera objetos sustraídos