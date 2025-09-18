El PNV sitúa la seguridad como «prioridad» para garantizar la tranquilidad en Eibar

La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político en Eibar. Así lo ha manifestado el grupo de ... EAJ-PNV local, que ha reiterado en un comunicado que «garantizar la tranquilidad de vecinos, vecinas y visitantes es una prioridad estratégica para la formación jeltzale». El objetivo es claro: que los eibarreses puedan sentirse seguros en las calles y espacios públicos de la ciudad», ha señalado Eva Juez Garmendia, presidenta del UBB del PNV en Eibar. En este sentido, el partido recuerda que fue gracias a su insistencia que se creó el Foro de Seguridad Ciudadana, un espacio de análisis y coordinación en el que participan el equipo de gobierno, la Policía Municipal y la Ertzaintza.

Según explican, en Eibar se han multiplicado los hurtos en garajes y trasteros, un problema que genera una notable sensación de inseguridad en los barrios. A ello se suman los robos y destrozos en comercios y locales de hostelería, que suponen un perjuicio económico para los empresarios y un deterioro en la convivencia urbana. «Reducir los robos, peleas, situaciones problemáticas y de inseguridad es un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Es fundamental analizar cómo se encuentra nuestra ciudad y buscar soluciones», apunta Juez, que insiste en que el trabajo debe ser conjunto y coordinado.

Plan de Seguridad Integral

El PNV considera que la colaboración entre fuerzas de seguridad, instituciones municipales y ciudadanía es la herramienta más útil para atajar estos problemas. «Entre todos tenemos que conseguir que moverse por Eibar sea seguro», señalan desde la formación, que reclama la implicación activa de los vecinos tanto en la prevención como en la denuncia de actos delictivos. El comunicado coincide con los trabajos que el Gobierno Vasco desarrolla actualmente en torno al nuevo Plan de Seguridad Integral, que sustituirá al actual y busca recoger las aportaciones de las distintas comarcas.

Dentro de este proceso, el pasado lunes se celebró en la ciudad una sesión del Basque Segurtasun Foroa, el foro vasco de seguridad impulsado por el departamento de Seguridad, en la que se abordó la situación en Debabarrena.

Para Eva Juez, estos encuentros son fundamentales para avanzar en la materia. «Trabajar desde las distintas instituciones y fomentar la colaboración resulta clave para poder dar respuesta a una cuestión que preocupa, y mucho, a la ciudadanía». El refuerzo de la seguridad ciudadana aparece cada vez con más fuerza en la agenda municipal. El cierre de garajes con sistemas más modernos, la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, o el aumento de patrullajes preventivos son algunas de las medidas que han estado sobre la mesa en distintos debates locales. El PNV considera que este tipo de actuaciones, junto con el trabajo del Foro de Seguridad Ciudadana, permitirán dar pasos concretos para que Eibar recupere una sensación de tranquilidad que el partido considera «esencial para el bienestar y la cohesión social de la ciudad».

Con este comunicado, los jeltzales buscan dejar claro que «la seguridad no es un tema secundario, sino un eje prioritario en su propuesta política local, y que su compromiso es seguir trabajando para que sea percibida como una ciudad segura, acogedora y con capacidad de respuesta».