Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El PNV sitúa la seguridad como «prioridad» para garantizar la tranquilidad en Eibar

Los jeltzales respaldan el Foro local de coordinación

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político en Eibar. Así lo ha manifestado el grupo de ... EAJ-PNV local, que ha reiterado en un comunicado que «garantizar la tranquilidad de vecinos, vecinas y visitantes es una prioridad estratégica para la formación jeltzale». El objetivo es claro: que los eibarreses puedan sentirse seguros en las calles y espacios públicos de la ciudad», ha señalado Eva Juez Garmendia, presidenta del UBB del PNV en Eibar. En este sentido, el partido recuerda que fue gracias a su insistencia que se creó el Foro de Seguridad Ciudadana, un espacio de análisis y coordinación en el que participan el equipo de gobierno, la Policía Municipal y la Ertzaintza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV sitúa la seguridad como «prioridad» para garantizar la tranquilidad en Eibar