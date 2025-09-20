El Mercado de Bicicletas de segunda mano llenó de vida Unzaga

Momento de la apertura del Mercado de bicicletas de segunda mano, en la plaza de Unzaga.

Eibar vivió ayer una animada jornada en la plaza de Unzaga, donde el Mercado de Bicicletas de segunda mano se celebró bajo un sol radiante que acompañó durante toda la mañana.

La cita reunió a decenas de vecinos y vecinas que no quisieron perder la oportunidad de hacerse con un vehículo de dos ruedas a precios asequibles, que oscilaron entre los 25 y los 600 euros, según el tamaño y modelo.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, se convirtió en un escaparate de bicicletas, patinetes y otros elementos deportivos, como cascos, todos ellos en busca de una segunda vida.

«La ciudadanía debe hacer una reflexión sobre sus hábitos de desplazamiento y generar un entorno urbano más sostenible»La Semana de Movilidad se organiza para sensibilizar también sobre la reutilización y reducción de residuos

De hecho, a medida que fue transcurriendo el día fueron muchas las bicicletas que se vendieron. Cerca de un centenar de artículos, entre bicicletas, patinetes, cascos o portabicis, y aproximadamente la mitad se habían vendido en apenas cuatro horas. Por la tarde, el protagonismo fue para los más pequeños con un circuito infantil de educación vial y una gincana.

El objetivo, tal y como subrayaron los responsables municipales, es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reutilizar y reducir residuos, impulsando una auténtica cultura de economía circular en el municipio.

El ambiente en la plaza fue festivo. Familias, jóvenes y mayores se acercaron para curiosear, probar y en muchos casos llevarse una bicicleta lista para utilizarse de nuevo en las calles o montes del término municipal eibarrés. «Hay muy buenas bicicletas», exclamaba un curioso.

Plan para el Clima

El buen tiempo contribuyó a que el flujo de visitantes fuera constante, reforzando la idea de que Eibar avanza hacia un modelo de movilidad más sostenible y centrado en las personas.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022-2030, aprobado en 2023, que fija medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático en línea con los compromisos europeos.

La Semana Europea de la Movilidad en Eibar culminará mañana lunes, 22 de septiembre, con la celebración del 'Día sin Coches', jornada en la que el servicio urbano de transporte Udalbus será gratuito durante todo el día.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende incentivar el uso del transporte público y demostrar las ventajas de una ciudad con menos tráfico motorizado: aire más limpio, menos ruido y calles más seguras.

Desde el área municipal de Medio Ambiente destacaron el doble objetivo de estas actividades «movilizar a la ciudadanía en torno a la reflexión sobre sus hábitos de desplazamiento y generar un entorno urbano más sostenible, equitativo y saludable», recordaron.

Con propuestas como el Mercado de Bicicletas organizado ayer, Eibar refuerza su compromiso con una movilidad responsable y con un modelo de ciudad que mira al futuro apostando por la sostenibilidad y la calidad de vida.