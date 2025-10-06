Maite Peña inaugura el nuevo curso del Centro Social Unzaga

A. E. EIBAR. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La diputada foral ofrecerá una charla abierta al público en la que presentará las principales políticas sociales y de cuidados que impulsa la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como el modelo de cuidados en el que trabaja el departamento, orientado a garantizar la autonomía, el acompañamiento y la participación activa de las personas mayores en la sociedad.

Peña, licenciada en Derecho y abogada de profesión, ejerce desde 2015 como diputada foral de Políticas Sociales y actualmente lidera el área de Cuidados y Servicios Sociales. Su carrera ha estado estrechamente ligada a la gestión pública y al ámbito social, con una trayectoria destacada en el Ayuntamiento de Errenteria y en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Durante su gestión, Peña ha impulsado estrategias pioneras de atención a las personas mayores, y apoyo a la dependencia.