Lolita García celebra su centenario rodeada de cariño y reconocimiento

Miércoles, 15 de octubre 2025

En el día de la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre, la eibarresa Lolita García celebró su centenario de vida, un acontecimiento que llenó de emoción y alegría a su entorno más cercano. Lolita, especialmente querida por vecinos y feligreses de la parroquia de San Agustín, alcanzó los 100 años con buena salud y una lucidez que asombra a quienes la conocen. «Queríamos hacer algo especial por ella. Todos los meses la visitamos y le llevamos la comunión, pero en esta ocasión, por su centenario, quisimos acompañarla y celebrar con ella este día tan importante», explicó el párroco Pedro Laskurain.

Lolita García trabajó durante muchos años en el banco de pruebas de Azitain. Su esfuerzo y constancia la convirtieron en una figura muy respetada por sus compañeros y vecinos.