Lolita García celebra su cien cumpleaños.

Eibar

Lolita García celebra su centenario rodeada de cariño y reconocimiento

A. E.

Eibar.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

En el día de la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre, la eibarresa Lolita García celebró su centenario de vida, un acontecimiento que llenó de emoción y alegría a su entorno más cercano. Lolita, especialmente querida por vecinos y feligreses de la parroquia de San Agustín, alcanzó los 100 años con buena salud y una lucidez que asombra a quienes la conocen. «Queríamos hacer algo especial por ella. Todos los meses la visitamos y le llevamos la comunión, pero en esta ocasión, por su centenario, quisimos acompañarla y celebrar con ella este día tan importante», explicó el párroco Pedro Laskurain.

Lolita García trabajó durante muchos años en el banco de pruebas de Azitain. Su esfuerzo y constancia la convirtieron en una figura muy respetada por sus compañeros y vecinos.

