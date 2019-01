Laskurain consigue el primer premio en Bielorrusia Experiencia. Laskurain, al mando de la orquesta en uno de los ensayos celebrados en Minsk. El músico eibarrés fue reconocido entre los doce directores participantes | Laskurain, que ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de radio y televisión bielorrusa, dice que «es como si te pusieran al volante de un Ferrari» FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 27 enero 2019, 00:20

Hace apenas un lustro, el músico eibarrés José Miguel Laskurain iniciaba una nueva etapa. Los estudios realizados hasta entonces se cerraban con la doble licenciatura en dirección de orquesta sinfónica y dirección de banda. A partir de ahí se abría una puerta y hace pocos meses se encontraba con una noticia positiva, la invitación a participar en la primera edición del 'Workshop-Concurso internacional de dirección de orquesta Ensueños de Invierno'. Lo que no se esperaba era regresar de tierras bielorrusas con un primer premio.

La ciudad de Minsk recibió a doce directores de orquesta entre los días 17 y 23 de enero. A lo largo de una semana, batutas procedentes de Italia, México, Colombia y España tuvieron ocasión de trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional de radio y televisión de Bielorrusia. Probar esa experiencia era el principal objetivo de Laskurain. «Hemos trabajado con la Orquesta de radio y televisión bielorrusa, ensayando y preparando una serie de programas que había estipulado el tribunal de allí, y que nos habían asignado a cada uno de nosotros» relata.

Ese trabajo diario a lo largo de una semana fue valorado por los propios músicos de la orquesta, y su propia impresión fue el criterio que emplearon a la hora de designar los premios. Después de haber trabajado con los doce directores participantes en estas jornadas los intérpretes deliberaron y escogieron en votación secreta que José Miguel Laskurain había sido el mejor. «Eso me dice que la cosa no ha ido mal», celebra.

Después de dirigir a distintas formaciones de carácter amateur, uno de los propósitos del viaje era probarse ante una orquesta profesional. A esa dificultad se sumaba el hecho de hacerlo con músicos de una escuela y un ámbito diferente. «Por una parte no conoces a los músicos pero tampoco conoces la cultura rusa, y te encuentras a una gente muy seria, que te da una sensación de frialdad terrible», recuerda.

Ese primer contacto fue cambiando a mejor con el paso de las jornadas, pero lo que no le dejó lugar a dudas fue el nivel de los intérpretes. «Para mí era muy interesante enfrentarme a una orquesta profesional de alto nivel. Eran 52 músicos y la verdad es que tienen un nivelazo impresionante, una pasada» destaca. «Es como si te pusieran en las manos el volante de un Ferrari y te dijeran 'arranca'. Esa era la sensación».

Las sesiones de trabajo fueron largas para la orquesta pero breves para cada uno de los directores. Sin embargo, el aprovechamiento de cada ensayo fue máximo. «Los gestos que hacías con la batuta los pillaban al vuelo, y además con la precisión de un reloj suizo. Me he encontrado con músicos muy compenetrados, un nivel fantástico».

Con el cierre de estas jornadas, José Miguel Laskurain se daba por satisfecho, ya que había podido dirigir una orquesta de esa categoría con unas sensaciones y un resultado positivo. «De hecho no me lo había planteado en ningún momento como un concurso, quería ir y ver qué tenía que hacer, qué no, y ya está. Ese era mi planteamiento». Por eso recibir la noticia de verse ganador del concurso resultó ser un añadido.

Director invitado

Los 3.000 kilómetros de regreso desde Minsk le sirvieron a José Miguel Laskurain para analizar lo vivido. El reconocimiento logrado puede abrir puertas aunque en un primer momento no sean directas. Como profesor en la Musika Eskola de Bergara recuerda que sigue vigente su actividad con los músicos del futuro. «Sigo con ellos y voy a seguir, pero tengo claro que la posibilidad de trabajar esporádicamente como director invitado con una orquesta de cierto nivel me resulta muy interesante, y además me veo capaz. La prueba está hecha».

Precisamente, el hecho de disipar cualquier duda sobre la forma de dirigir con una orquesta profesional es uno de premios que se ha traído Laskurain desde Bielorrusia. «Ya conozco una forma diferente de trabajar respecto a la que había tenido aquí con orquestas amateurs, y con esa prueba ves la forma concreta de hacerlo. Ha sido algo muy importante para mí», reconoce.