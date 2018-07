Lambrettas, engrasadas y a punto Motores. Las motos de la marca más apreciada en Eibar volverán a tomar las calles el próximo fin de semana. / FÉLIX MORQUECHO La familia de Florencio Irigoien, promotor de la puesta en marcha de la fábrica Lambretta en Eibar, dará el banderazo de salida La Concentración Lambretta Eibar celebra el fin de semana su edición número 15 FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 10 julio 2018, 09:18

Quienes dominan el santoral saben que hoy es San Cristóbal, patrón de los conductores, pero los que están más atentos a esa fecha son los aficionados a las motos Lambretta, porque saben que en torno a esa festividad llega cada año una cita obligada en Eibar. El próximo fin de semana se celebrará la edición número 15 de la Concentración Lambretta Eibar, un momento de encuentro para unas motocicletas convertidas en clásicas que tienen un referente en la ciudad.

El equipo que forma el Club Lambretta Eibar prepara con mimo una concentración a la que acudirán 'lambretteros' desde Castellón, Guadalajara, Cantabria o Burgos entre otros. «La mayoría viene de muchos puntos de Gipuzkoa y Bizkaia, y también de Vitoria», apunta el presidente del Club Asier Garín. La plaza de Unzaga será el punto de destino para todas las motos que se podrán ver de cerca, en reposo, antes de que empiecen a rodar.

SÁBADO 14 DE JULIO 10.00. Exposición de Lambrettas en la plaza de Unzaga. 12.00. Paseo por las calles de Eibar. 12.30. Subida a San Cristóbal. 13.00. Salida en ruta hacia la costa, con subida al Calvario y comida en Mutriku. 18.00. Subida a Trabakua y homenaje a Enrike Mugarza. 19.30. Regreso a Eibar y a medianoche concierto en San Cristóbal.

En esta edición habrá un banderazo de salida a mediodía a cargo de María Victoria Irigoien, hija de Florencio Irigoien, el industrial que implantó la fábrica de Lambretta en Eibar en 1953. Precisamente la actividad de recuerdo en torno a esta marca en Eibar se inició en el año 2003, coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación de la fábrica, y la organización tendrá un recuerdo a aquel inicio que ha hecho de Eibar una referencia para los aficionados a la escúter clásica.

Igual que el motor de una Lambretta, la Concentración se vivirá a ritmo constante. A mediodía en punto los participantes partirán de Unzaga para hacer un recorrido a lo largo de la ciudad. No faltará el paso por el barrio de San Cristóbal en fiestas, y su cuesta. Será una prueba de fuego para unas motos que acumulan años. Seguidamente habrá una ruta hasta la costa para celebrar una comida de hermandad en el alto del Calvario, en Mutriku.

Por la tarde habrá una parada en Trabakua para ofrecer un sencillo homenaje a Enrike Mugarza, trabajador de Lambretta que hizo las labores de 'moto-enlace' en doce Vueltas ciclistas a España. Después la comitiva 'lambrettera' retornará a Eibar. Para el domingo se ha organizado una ruta de despedida en la que los organizadores acompañarán a quienes aún no hayan emprendido regreso.

Motos en comercios

Los carteles y programas no son los únicos que anuncian la Concentración Lambretta Eibar ya que las propias motocicletas son un reclamo en estos días. Un total de 27 establecimientos de la ciudad muestran en sus escaparates estos atractivos vehículos. «Hay dos que no andan, pero el resto de estas Lambretta están en perfecto estado, listas para salir a la carretera» explica Garín. De hecho los escaparates se vaciarán a última hora para dejar rodar a estas motos que participarán en el encuentro del sábado. «Es una iniciativa que tiene muy buena acogida por parte de los comercios, y además su colaboración nos sirve para ofrecer regalos a los participantes». Otros establecimientos que no cuentan con espacio para colocar una motocicleta presentan también carteles y fotografías antiguas que despiertan la curiosidad por estas motos eibarresas con acento italiano.

La celebración de 'Eurolambretta' en Soria hizo que en el mes de junio muchos aficionados a estas motocicletas pasasen por Eibar, especialmente procedentes de Inglaterra. La pasión que se vive por estos vehículos hace que muchos viajeros programen su ruta para pasar por Eibar y fotografiar su Lambretta en el lugar que ocupó la fábrica, en la avenida Otaola.