Eibar

LAB insiste en que la oficina del SEPE está cerrada: «Mientras nos envían un mensaje de tranquilidad, nos dejan sin servicio»

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

El sindicato LAB ha respondido con dureza a las declaraciones del alcalde Jon Iraola, quien aseguró que la oficina del Servicio Público de Empleo ... Estatal (SEPE) en la ciudad funciona «con total normalidad» desde el día 4. Según LAB, esta afirmación es «falsa» y contradice la situación real que vive la ciudadanía eibarresa, ya que aseguran la oficina permanece cerrada al público desde el verano. En su comunicado, LAB subraya que actualmente no se conceden citas presenciales ni telefónicas, y que esta situación no cambiará a corto plazo, según les han confirmado desde el propio SEPE. La central sindical alerta de que este parón impide realizar muchos de los trámites que antes se podían efectuar en la oficina local, lo que provoca una gran preocupación entre la población y, en particular, entre las personas trabajadoras más vulnerables. «Lo que vemos es muy simple: nos mienten y nos quieren ocultar una situación que golpea de lleno a la clase trabajadora», denuncia el sindicato, que reprocha al alcalde su intento de transmitir una imagen de normalidad que, a su juicio, no existe. «La única normalidad que hay es la de los ciudadanos y ciudadanas no atendidos», señalan.

