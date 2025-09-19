LAB insiste en que la oficina del SEPE está cerrada: «Mientras nos envían un mensaje de tranquilidad, nos dejan sin servicio»

Alberto Echaluce Orozco Eibar Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 | Actualizado 20:35h.

El sindicato LAB ha respondido con dureza a las declaraciones del alcalde Jon Iraola, quien aseguró que la oficina del Servicio Público de Empleo ... Estatal (SEPE) en la ciudad funciona «con total normalidad» desde el día 4. Según LAB, esta afirmación es «falsa» y contradice la situación real que vive la ciudadanía eibarresa, ya que aseguran la oficina permanece cerrada al público desde el verano. En su comunicado, LAB subraya que actualmente no se conceden citas presenciales ni telefónicas, y que esta situación no cambiará a corto plazo, según les han confirmado desde el propio SEPE. La central sindical alerta de que este parón impide realizar muchos de los trámites que antes se podían efectuar en la oficina local, lo que provoca una gran preocupación entre la población y, en particular, entre las personas trabajadoras más vulnerables. «Lo que vemos es muy simple: nos mienten y nos quieren ocultar una situación que golpea de lleno a la clase trabajadora», denuncia el sindicato, que reprocha al alcalde su intento de transmitir una imagen de normalidad que, a su juicio, no existe. «La única normalidad que hay es la de los ciudadanos y ciudadanas no atendidos», señalan.

LAB considera que se está pisoteando un derecho básico y recuerda que el SEPE ofrece un servicio público esencial. «Mientras nos envían un mensaje de tranquilidad, nos dejan sin servicio», afirman. En este sentido, califican el escenario actual como un «futuro oscuro» para la oficina de Eibar si no se adoptan medidas urgentes. El sindicato interpreta este problema no como una coyuntura puntual, sino como consecuencia de una política de abandono de lo público que, según sostienen, deja sin defensa a quienes más lo necesitan. Por ello, exigen responsabilidades, soluciones inmediatas y personal suficiente para que el SEPE de Eibar pueda volver a ofrecer con garantías la atención que corresponde a la ciudadanía. «Queremos un SEPE que esté y estará al servicio de los trabajadores y trabajadoras» concluye LAB, que ha pedido un giro inmediato en la gestión.

