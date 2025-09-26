La Jornadas de Patrimonio abordan la arquitectura de la bicicleta como legado industrial

La Jornadas Europeas de Patrimonio de Eibar contarán con la programación de visitas guiadas que repasarán la historia de las fábricas de bicis y ... componentes, su valor arquitectónico y el impacto cultural de un sector que marcó la identidad de la ciudad tras el Pleito Armero.

Eibar vuelve a situarse en el mapa de la memoria histórica gracias a las Jornadas, que este año ponen el acento en la arquitectura como símbolo de identidad cultural. En el caso eibarrés, el foco se dirigirá hacia un capítulo que, aunque conocido, nunca deja de sorprender: la arquitectura ligada a la bicicleta, una industria que transformó el destino del municipio en el siglo XX y que hoy forma parte inseparable de su patrimonio material e inmaterial.

La iniciativa propone dos jornadas de visitas guiadas, los sábados 18 y 25 de octubre, con la participación del arquitecto Joseba Aranzabal, que conducirá a los asistentes por edificios y espacios industriales vinculados a la producción ciclista. Las sesiones se celebrarán en castellano a las 11.00 horas y en euskera a las 12.30, con punto de encuentro en la plaza de Errebal. La inscripción puede formalizarse a través del correo museoa@eibar.eus, o en el teléfono 943 708 446.

La historia explica bien la elección de este tema. Eibar, tradicionalmente identificada como la ciudad armera, vivió un giro decisivo tras la crisis del Pleito Armero en la década de 1920, cuando el mercado nacional de armas quedó cerrado para la exportación. Aquella coyuntura obligó a reinventar talleres y fábricas, que aprovecharon su maquinaria y su saber hacer para diversificar hacia nuevos productos. Entre ellos destacó la bicicleta, cuya estructura tubular recordaba, simbólicamente, a los cañones de las armas.

La bicicleta no solo aportó soluciones industriales, también generó una cultura deportiva y social. Pruebas ciclistas, afición popular y marcas de renombre consolidaron esta nueva etapa. Nombres como Orbea, GAC y BH se convirtieron en referentes internacionales, mientras que otras firmas como Abelux, CIL, Gamma, Zeus o Echasa dejaron igualmente huella en el municipio y en sus calles.

Cada una de ellas se alojó en factorías y talleres que, más allá de su función productiva, poseen hoy un indudable interés arquitectónico Las visitas planteadas por Aranzabal permitirán comprender cómo esos espacios se integraban en la trama urbana y cómo su arquitectura respondía a la vez a exigencias técnicas y a un lenguaje simbólico. Son edificios que cuentan historias de esfuerzo, adaptación y creatividad, y que constituyen un valioso testimonio de cómo Eibar supo reconvertirse en momentos de crisis. La Diputación Foral de Gipuzkoa organiza estas jornadas dentro del marco europeo coordinado por el Consejo de Europa y la Unión Europea, con la colaboración de numerosas entidades locales. El objetivo es intensificar la sensibilización sobre el patrimonio cultural, mostrando que la arquitectura no es solo funcionalidad, sino también memoria colectiva y símbolo de identidad. Se trata, además, de una oportunidad excepcional de puertas abiertas, que permitirá acceder y conocer de primera mano recursos patrimoniales que habitualmente pasan desapercibidos para el público.

En este caso, la arquitectura industrial de la bicicleta servirá como vehículo para viajar por la historia reciente de Eibar y descubrir cómo de los antiguos talleres surgieron empresas capaces de proyectarse internacionalmente. La edición incluye también la edición de un plano-guía con información sobre el recorrido, que ayudará a contextualizar los enclaves visitados y a conservar la memoria de unas arquitecturas que, en muchos casos, forman parte de la vida cotidiana del municipio. Con estas Jornadas de Patrimonio, Eibar recuerda que su historia no solo se escribe con pólvora y acero, sino también con bicicletas, innovación y resiliencia.