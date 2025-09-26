Jon Plazola regresa a los escenarios con el espectáculo 'Tu-Tum Platz'

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El actor y humorista guipuzcoano, Jon Plazaola, ofrecerá este sábado en la Uni un show de stand up en euskera, 23 años después de su primer monólogo. El humorista y actor será uno de los grandes atractivos del Komedia Fest 2025 en Eibar. El espectáculo supone un regreso a sus orígenes, al formato de monólogo que le vio debutar hace ya más de dos décadas.

Será, además, la única función íntegramente en euskera de todo el festival. «Han pasado 23 años desde que me subí a un escenario a hacer stand up. Hoy lo hago más viejo, más sabio y, por qué no, más cabrón», señala el propio Plazaola en la sinopsis de su nuevo show.

Durante una hora, el artista de Urretxu promete un repaso ácido y divertido a su particular visión de la vida, con la incógnita de si, como el buen vino, ha ganado en sabor con los años o si, por el contrario, se ha agriado como un caldo peleón. Su trayectoria combina humor, cine, televisión y teatro. Nacido en Urretxu, Plazaola es uno de los rostros más reconocibles de la comedia vasca contemporánea. Su carrera arrancó en el mundo del stand up, pero pronto diversificó facetas: actor, presentador, guionista y humorista.

Su salto a la fama llegó gracias a la serie de Antena 3 'Allí Abajo', donde interpretó al entrañable Iñaki, un papel que le otorgó proyección nacional.

No obstante, es también en el cine en el que ha ido adquiriendo fama por su participación, en títulos como 'La pequeña Suiza', dirigida por Kepa Sojo, y 'Villaviciosa de al lado', de Nacho G. Velilla, consolidándose como intérprete polifacético.

En teatro también ha dejado huella con montajes como 'Mandíbula Afilada', de Carles Alberola, bajo la dirección de Mario Hernández, y 'Losers', de Marta Buchaca, dirigida por Begoña Bilbao. Su versatilidad le ha convertido en una figura capaz de moverse con soltura tanto en la comedia televisiva como en el cine costumbrista o en el escenario teatral.

El regreso de Plazaola al formato de monólogo, además en su lengua materna, el euskera, convierte la función, de hoy, en una cita especial. Será, además, un espectáculo de cercanía, donde el público podrá reencontrarse con el Jon más auténtico, ese que combina ironía, naturalidad y un humor crítico con el paso del tiempo y la vida cotidiana. Su última obra: 'Tu-Tum, Platz!' se enmarca dentro del Komedia Fest 2025, que durante estos días está llenando de humor y espectáculos los escenarios de Eibar. La organización destaca la relevancia de contar con uno de los grandes nombres de la comedia vasca actual y la oportunidad de disfrutar de un show pensado especialmente para quienes sienten el humor en euskera como un valor añadido.

El Komedia Fest nació con la visión de traer felicidad y reflexión al norte. Nacho Prado, ganador del premio del público en On Ekin, destaca el humor como una herramienta sanadora y necesaria. «Los médicos deberían recetar algunos minutos de risa al día». El festival, que se extenderá hasta noviembre, cuenta con seis actuaciones de alto nivel, en un entorno accesible y accesible como la 'Uni' de Eibar.

La programación

Entre las próximas actuaciones están el viernes 3 de octubre llega la obra de Agustín Jiménez 'Generacional'. El viernes 10 de octubre tocará el turno a Sara Escudero con 'Tiempo al tiempo'. El domingo 9 de noviembre será Gorka Aguinagalde con 'A pelo y el sábado'. El 22 de noviembre actúa Carolina Noriega con 'Gilipollas por el mundo'.

Los espectáculos se celebrarán en el Complejo Educativo a las 20.30 horas excepto el de Gorka Aguinagalde que será a las 19.30. Las entradas se pueden adquirir en komediafest.com.