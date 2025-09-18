Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Balda presentará sus obras eleaboradas en collage, pintura, impresiones digitales y madera. ECHALUCE

Eibar

Javier Balda convierte Portalea en un laboratorio de memoria e imagen

'Escala y fragmentos', con 25 obras explora la acumulación de significados mediante técnicas de collage, pintura y ensamblaje

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

El artista navarro Javier Balda (Pamplona, 1958) expone, desde este viernes en Portalea 'Escala y fragmentos', un diálogo entre memoria, imagen y materia. Un ... total de 25 obras presenta en esta muestra que explora la acumulación de significados a través del collage, la pintura y el ensamblaje. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de octubre.

