Javier Balda convierte Portalea en un laboratorio de memoria e imagen

El artista navarro Javier Balda (Pamplona, 1958) expone, desde este viernes en Portalea 'Escala y fragmentos', un diálogo entre memoria, imagen y materia. Un ... total de 25 obras presenta en esta muestra que explora la acumulación de significados a través del collage, la pintura y el ensamblaje. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de octubre.

Las obras realizadas entre 2018 y este año indagan en la capacidad de las imágenes para resignificarse en nuevas construcciones plásticas. La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Eibar, se inaugura a las 19.00 horas y permanecerá, de martes a domingo, entre las 18.30 y las 20.30.

Las piezas reunidas en 'Escala y fragmentos' están elaboradas con collages, impresiones digitales, pintura y ensamblajes de materiales sobre soportes de madera y PVC. En ellas, Balda parte de materiales encontrados, recortes de prensa, publicaciones gráficas, capturas casuales y fotografías intuitivas, que reordena y superpone para generar espacios inéditos de observación.

El artista concibe sus obras como testigos de una realidad fragmentada, en la que capas de color, textura, gesto y pliegue se acumulan en los límites de la superficie. Cada composición es fruto de una intuición acumulativa, a veces en armonía con la estructura y la escala, otras en oposición a su propia apariencia, en un ejercicio consciente de diálogo con lo inacabado.

Balda se formó de manera autodidacta desde niño junto a su padre, Pedro-Martín Balda, y más tarde con artistas como Pedro Salaberri, Mariano Royo, Javier Morrás y Pedro Manterola. En 1978 inició estudios de arquitectura, que abandonó para dedicarse por completo a la pintura. Su carrera se enriqueció con experiencias decisivas: fue asistente de José María Yturralde en 1983, participó en el Taller de Artes Plásticas de Josep Guinovart en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1985 y, años después, aprendió litografía con Donald Herbert en Arteleku (San Sebastián), donde también trabajó como ayudante.

Residente en Donostia, ha compaginado su labor artística con proyectos de comisariado, investigación y diseño expositivo. Su versatilidad le ha llevado igualmente al diseño gráfico, la ilustración de prensa y la creación de carteles premiados para festivales y eventos.

Balda ha recibido importantes distinciones internacionales, como las becas Pollock-Krasner Foundation de Nueva York (2010) y la Award-Grant Adolph and Esther Gottlieb Foundation (2016). Su obra ha sido expuesta en galerías de referencia como Altxerri (San Sebastián), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Juan Manuel Lumbreras (Bilbao), Bach4 (Barcelona), Talka (Vitoria) o Salvador Díaz (Madrid).

Además, ha participado en ferias como ARCO, Atlántica, Art Korea y Arte Santander, consolidando una proyección internacional que ha llevado sus trabajos a colecciones públicas y privadas de gran prestigio. Entre ellas destacan el Museo Artium (Vitoria), el Museo de Navarra, el Museo San Telmo (San Sebastián), el CAB de Burgos, la Colección Testimonio de La Caixa, la Fundación Elkargi, la Universidad Pública de Navarra o el Parlamento de Navarra.

La obra de Balda se caracteriza por su capacidad para resignificar la memoria visual, transformando fragmentos de realidades pasadas en nuevas construcciones cargadas de ambigüedad. Para el artista, cada fragmento conserva la huella de su origen, pero al integrarse en una nueva composición se abre a interpretaciones que trascienden su sentido inicial. En 'Escala y fragmentos', el espectador se enfrenta a esa tensión entre origen y transformación, invitado a detenerse en los pliegues de una realidad que nunca se muestra como definitiva, sino como un proceso abierto y cambiante.

La presencia de Javier Balda en Portalea se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de ofrecer a la ciudadanía propuestas de arte contemporáneo que dialoguen con los debates estéticos actuales. La muestra refuerza el vínculo de la ciudad con la creación plástica y ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse a un autor de trayectoria sólida, con reconocimiento internacional y raíces en la experimentación plástica vasca. 'Escala y fragmentos' no solo es una exposición de piezas artísticas, sino una invitación a explorar la forma en que los fragmentos de memoria, imagen y materia construyen nuevas posibilidades de mirada, en un mundo que se reconoce a sí mismo como fragmentado y en transformación constante.