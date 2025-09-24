Ipurua celebra sus fiestas con día extra, dos escenarios y protagonismo de grupos locales

Las fiestas de Ipurua regresan este fin de semana con energías renovadas y un programa más amplio que el del año pasado. Tras el ... éxito de la primera edición, la comisión organizadora ha querido dar un paso más y dotar a la celebración de un día adicional, lo que permitirá que los actos comiencen mañana viernes por la tarde y se prolonguen hasta el domingo. Además, se contará con dos escenarios principales: la plaza de las escuelas de Mogel, corazón de la fiesta, y la plazoleta de Jacinto Olabe, que se mantiene como entorno festivo.

El barrio de Ipurua, conocido por su vitalidad y su tejido vecinal, se prepara así para tres jornadas de intensa convivencia en las que no faltarán el trikipoteo, el txupinazo, los deportes rurales, la música en directo, actividades infantiles y una comida popular que reunirá a nada menos que 400 comensales. La cita se consolida como una de las celebraciones más participativas de Eibar y, sobre todo, como una plataforma para dar visibilidad a los grupos locales, que serán protagonistas en los conciertos del viernes y sábado.

Viernes El arranque de las fiestas llegará con el trikipoteo por el barrio, seguido del txupinazo en la plaza de Mogel. Por la noche, conciertos de Caballos de Vapor (CV), Mugi Panderoa y el dúo DJ Gorku eta Beato.

Sábado La jornada comenzará con la Mendi Buelta, para continuar con el reparto de caldo y chorizo en el patio de Mogel y las pruebas de herri kirolak. A mediodía, comida popular, seguida de un bingo especial, scalextric, y de los talleres infantiles con henna, trenzas, pintacaras, skate y la instalación de un scalextric. Por la noche conciertos de Urkari, EH Sukarra y un DJ.

Domingo Las celebraciones se trasladarán a la plazoleta de Jacinto Olabe, donde se desarrollarán diversos actos de clausura.

La programación arrancará mañana viernes a las 19.00 horas con el esperado trikipoteo que recorrerá las calles del barrio al ritmo del acordeón. Apenas una hora más tarde, a las 20.15, tendrá lugar el txupinazo, momento oficial que marcará el inicio de las fiestas y que reunirá a vecinos de todas las edades junto al centro Mogel. La primera noche festiva estará dedicada a la música con tres propuestas consecutivas: a las 21.45 horas subirá al escenario Caballos de Vapor (CV), seguido de Mugi Panderoa, que pondrá la nota de folk bailable, y, para cerrar, el tándem DJ Gorku eta Beato, que prolongará la fiesta hasta bien entrada la noche.

El sábado será, sin duda, la jornada más intensa y variada. Desde las 9.00 de la mañana se celebrará la Mendi Buelta, un paseo por los alrededores de Ipurua para abrir la jornada de forma saludable. A las 11.00 horas, los vecinos podrán reponer fuerzas con un tradicional reparto de caldo y chorizo en el patio de Mogel. Media hora más tarde, a las 11.30, se desarrollarán las pruebas de herri kirolak, donde se podrán ver levantadores de piedra, cortadores de troncos y otras modalidades propias de la cultura rural vasca.

Uno de los momentos centrales llegará a las 15.00 horas con la comida popular, que este año congregará a 400 personas en un ambiente de hermandad. Los tickets para este encuentro se agotaron con antelación gracias a la intensa campaña de venta de camisetas, sorteos y rifas que la comisión ha organizado durante todo el año. A las 17.00 horas tendrá lugar otra de las novedades de esta edición: un bingo especial abierto a todo el público. En paralelo, comenzarán los talleres infantiles, que ofrecerán actividades con henna, trenzas, pintacaras y skate, además de un espectacular scalextric que promete atraer a pequeños y mayores.

El sábado continuará con la música como gran protagonista. Los conciertos contarán con la actuación de Urkari y EH Sukarra, dos grupos con arraigo en la escena musical vasca, además de la sesión del DJ Aintzine y Miren que pondrá ritmo a la noche. La apuesta por las bandas locales responde a la filosofía de las fiestas: servir de escaparate y de impulso para los músicos jóvenes del entorno, que encuentran en Ipurua una oportunidad para actuar ante su gente.

El domingo, último día de la celebración, los actos se trasladarán a la plazoleta de Jacinto Olabe. Allí tendrán lugar diversas actividades que pondrán el broche de oro a un fin de semana en el que el barrio habrá vivido tres jornadas de convivencia, música y alegría.

La implicación vecinal ha sido clave para sacar adelante la segunda edición de las fiestas. La organización ha agradecido públicamente el esfuerzo de los vecinos, así como la colaboración de los bares del barrio, entre ellos Nahaste, Muxu y Kitto, que han contribuido activamente a que los festejos sean posibles. Como recuerda Iván López, uno de los portavoces de la comisión, «lo más positivo de este año es la gran colaboración que se aprecia entre los jóvenes del barrio, que se han sumado a la organización y han dado continuidad al proyecto. Seguimos abiertos a la colaboración de cualquiera que quiera aportar». A lo largo de los últimos meses, la comisión ha trabajado intensamente en la preparación de la programación, con reuniones periódicas y actividades de financiación que han permitido reforzar el calendario festivo. La venta de camisetas, sorteos y tickets ha ayudado a costear una oferta que, sin perder el carácter popular, se ha ampliado respecto al año pasado. El resultado es un programa equilibrado que combina tradición y modernidad, que presta atención a todas las edades y que mantiene un marcado carácter participativo. Desde los herri kirolak hasta los talleres infantiles, pasando por los conciertos de rock y folk, las fiestas de Ipurua reflejan el espíritu diverso de un barrio que, además de ser conocido por albergar el estadio de la SD Eibar, demuestra tener una vida social y cultural muy activa.

El reto, ahora, será consolidar la cita en el calendario festivo de la ciudad. Con un día más de celebración, dos escenarios distintos, un mayor número de actividades y la participación de centenares de vecinos, todo apunta a que las fiestas de Ipurua han venido para quedarse. La respuesta popular será, en cualquier caso, la mejor garantía de continuidad.

En palabras de los propios organizadores, «estas fiestas son el resultado del esfuerzo de todo un barrio. La colaboración de la gente, el apoyo de los establecimientos y la implicación de los jóvenes hacen que podamos disfrutar de un fin de semana tan completo. Queremos que Ipurua siga siendo un ejemplo de cómo la unión vecinal convierte un proyecto en realidad». Así, entre música, cultura, gastronomía y convivencia, Ipurua se prepara para vivir un segundo año de fiestas que, lejos de ser una mera repetición, llegan con novedades y con el objetivo de seguir creciendo. Una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de un barrio que demuestra que sus fiestas son mucho más que una cita en el calendario: son el reflejo de su identidad y de su capacidad para organizarse colectivamente.