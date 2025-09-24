Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La comida popular volverá a ser uno de los actos principales de las fiestas de Ipurua al contar con una masiva presencia de vecinos.

Eibar

Ipurua celebra sus fiestas con día extra, dos escenarios y protagonismo de grupos locales

Caballos de Vapor (CV), Mugi Panderos, DJ Gorku eta Beato; Urkarri, EH Sukarra y DJ Aintzine y Miren toman parte en los conciertos

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Las fiestas de Ipurua regresan este fin de semana con energías renovadas y un programa más amplio que el del año pasado. Tras el ... éxito de la primera edición, la comisión organizadora ha querido dar un paso más y dotar a la celebración de un día adicional, lo que permitirá que los actos comiencen mañana viernes por la tarde y se prolonguen hasta el domingo. Además, se contará con dos escenarios principales: la plaza de las escuelas de Mogel, corazón de la fiesta, y la plazoleta de Jacinto Olabe, que se mantiene como entorno festivo.

