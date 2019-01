Ignacio Zuloaga centra el cartel ganador para fiestas de carnaval Iñaki Fernández Iturmendi es el autor de 'Paleta Zuloaga'. El navarro Iñaki Fernández Iturmendi es el autor del trabajo ganador del concurso organizado por el Ayuntamiento FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 25 enero 2019, 00:20

'Paleta Zuloaga' es el título del cartel que en breve anunciará las fiestas de carnaval en las calles de Eibar. El concurso contó este año con 28 propuestas y el premio fue nuevamente a Navarra. Si en las pasadas fiestas de San Andrés Alfredo León fue el autor del cartel, de cara a estos carnavales coge el relevo su paisano Iñaki Fernández Iturmendi, de la localidad de Ezcabarte. Él ya anunció las fiestas de San Andrés en 2010 y ahora gana de nuevo en Eibar.

«Muchísimos, no me he parado a contarlos». Iñaki Fernández Iturmendi reconoce que diseñar carteles engancha. Es una afición que le viene de años atrás y se ha ido afianzando con el tiempo. «Cuando eres niño, en la escuela te gusta la gimnasia y el dibujo. A partir de ahí me gustaba pintar y me dio por los carteles». Esa dinámica le llevó hasta los concursos y ya en los años 80 comenzó a presentar sus trabajos. Con unas técnicas distintas desde entonces hasta ahora, ha mantenido su dedicación y eso hace que haya ido acumulando premios en diferentes localidades. «Al principio iba haciendo carteles poco a poco, pero un concurso te marca una fecha de presentación y eso hace que te obligues a terminar. Es algo que engancha» reconoce.

A la hora de afrontar un nuevo cartel Iñaki Fernández Iturmendi trata de informarse sobre las características de la localidad y la fiesta que ilustrará el cartel. «Hoy en día es mucho más fácil gracias a internet. Pero en el caso de Eibar ya lo conozco, me pilla cerca». Algunos de los elementos de su diseño son muy fácilmente reconocibles. «Me fijé que había un busto con la imagen de Ignacio Zuloaga en la calle, y a partir de ahí empecé a añadir unos personajes, unas caras, alguna sardina... y la máquina de coser ya fue un capricho». Disfrazando al ilustre pintor eibarrés y rodeándolo de una paleta de colores vivos completó el cartel que anunciará la fiesta más colorida del año.

«Un cartel tiene que ser algo visual, que te llame la atención cuando lo ves»

Como ganador del concurso, el navarro se adjudica los 600 euros del premio. Independientemente de la cantidad, el diseñador reconoce que hay más alicientes. «En un principio haces el cartel para ti, pero ver que lo valoran y que va a estar en la calle anunciando una fiesta es algo muy bonito».

El autor del cartel que anunciará el carnaval eibarrés reconoce que el primer objetivo es evitar ser repetitivo. «Por eso hay que procurar salirse de lo habitual, hacer algo diferente cada vez. Un cartel tiene que ser algo visual, que te llame la atención cuando lo ves, y que refleje lo que quiere anunciar. Si además el mensaje es claro y nítido, mejor que mejor» apunta.

Carnaval tardío

Lo variable de las fechas de carnaval hace que en esta edición lleguen de forma tardía, en el cambio de febrero a marzo (el año pasado el Jueves Gordo cayó en 8 de febrero). El sábado 23 de febrero 'koko-dantzak' anunciará la fiesta más colorida del año. El 28 tendrá lugar el Jueves Gordo con los desfiles escolares, y el Viernes Flaco con el pasacalles de caldereros se celebrará en el primer día de marzo. Las fiestas se prolongarán en Eibar hasta el 5 de marzo, martes, con el entierro de la sardina.

Además de elegir la imagen que dará anuncio a estas fiestas, el jurado del concurso de carteles formado por Iratxe Unanue, Leire Kareaga y Asier López de Viñaspre eligió también los premiados en las categorías infantiles. Entre los 11 y los 14 años se presentaron 25 carteles y el premiado fue el titulado 'Eibarko aratosteak' realizado por Amaia Basterrika, de 12 años de edad.

En la categoría por debajo de los 11 años el jurado tuvo que escoger entre los 22 trabajos presentados a concurso y la ganadora fue Ixone Bilbao, de 8, con un cartel titulado 'Arkatz festa'. En estas categorías no hay premios en dinero y las ganadoras recibirán un lote de regalos. La entrega de premios se celebrará dentro del programa de fiestas de carnaval.