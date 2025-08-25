Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras del Eibar celebran la conquista de la Euskal Herria Kopa tras vencer a la Real Sociedad en Dulantzi. FOTOS SD EIBAR

Eibar

Las más grandes de Euskal Herria

El Eibar cierra la pretemporada levantando la Euskal Herria Kopa y sigue generando optimismo de cara al debut el domingo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

El Eibar femenino ha puesto fin a la pretemporada con una sonrisa y un título bajo el brazo. El conjunto armero se proclamó campeón ... de la Euskal Herria Kopa el domingo tras imponerse a la Real Sociedad por 1-0, un triunfo que supone mucho más que un trofeo de verano: es la confirmación de que el nuevo proyecto empieza a dar sus frutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

