Las más grandes de Euskal Herria

El Eibar femenino ha puesto fin a la pretemporada con una sonrisa y un título bajo el brazo. El conjunto armero se proclamó campeón ... de la Euskal Herria Kopa el domingo tras imponerse a la Real Sociedad por 1-0, un triunfo que supone mucho más que un trofeo de verano: es la confirmación de que el nuevo proyecto empieza a dar sus frutos.

La plantilla, prácticamente renovada de arriba abajo, y el cuerpo técnico liderado por Iñaki Goikoetxea se han visto obligados a construir una identidad en pocas semanas. No ha sido un camino sencillo, con los lógicos ajustes de un vestuario en proceso de conocerse y de un sistema de juego aún en construcción. Sin embargo, el equipo ha respondido con una mezcla de ilusión, intensidad y carácter que se tradujo en levantar un título que refuerza la confianza colectiva. Este título de pretemporada, que las corona como las mejores de Euskal Herria, es un chute de confianza de cara a una temporada liguera con muchas incógnitas.

Para la afición eibarresa, ver a las jugadoras alzando la copa en Dulantzi es también motivo de orgullo. En pocos años el fútbol femenino ha crecido con paso firme en la ciudad, y cada éxito sirve para consolidar el proyecto en la élite. El título llega, además, en un momento clave: a escasos días de arrancar la Liga F, donde la exigencia será máxima.

Este domingo, a partir de las 12.00 horas, Ipurua vivirá la puesta de largo del Eibar en la Liga F 2025/26 frente al Sevilla. Un estreno que llega con la confianza que otorga haber comenzado levantando un título y con la certeza de que la afición volverá a ser un apoyo decisivo y necesario.

El desafío no será menor. Tras haber completado la mejor temporada de su historia en Primera el curso pasado, el club afronta un nuevo ciclo con un vestuario prácticamente renovado. La Euskal Herria Kopa ha servido como carta de presentación de este grupo, pero lo más importante empieza ahora: asentarse en la élite, mantener la competitividad y seguir creciendo.

Eibar se prepara para un curso ilusionante. Y lo hace con una declaración de intenciones: este equipo sigue teniendo hambre de competir.