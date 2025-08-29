«Ganar la EH Kopa nos ha dado más energía»

Este domingo, a las 12.00 horas, el Eibar femenino dará el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26 de la Liga F recibiendo ... al Sevilla en Ipurua. El estreno oficial llega tras una pretemporada exigente y cargada de novedades, con un equipo prácticamente remodelado tanto en plantilla como en cuerpo técnico. La llegada de Iñaki Goikoetxea al banquillo ha supuesto un cambio de filosofía y enfoque, aunque el entrenador asegura que se mantiene la esencia competitiva que ha caracterizado a las armeras en los últimos años.

Goikoetxea destacó en la previa que ve al equipo «fuerte, sólido en defensa», pero subrayó que todavía «tenemos margen de mejora». El míster ha insistido en que, más allá de la solidez defensiva, desea que el equipo sea protagonista con balón: «Me gustaría ver al equipo jugar más en campo contrario y con más posesión. Queremos ser un equipo intenso, que genere ocasiones y presione arriba, pero también que mantenga nuestra estructura defensiva».

La pretemporada no ha sido sencilla. El equipo arrancó con algunas dificultades y ajustes necesarios tras la profunda renovación de la plantilla, que incluyó la llegada de varias jugadoras internacionales y de perfil joven, así como la adaptación a nuevas ideas tácticas. «Intentamos hacer nuestro plan, pero también adaptarlo a nuestra plantilla. Con las veteranas, que tienen muy buenas costumbres y una idea de trabajo muy clara, hemos hecho ciertos cambios. En gran parte se verá un juego similar al de temporadas anteriores, pero el entrenador también se tiene que adaptar a las jugadoras», explicó el de Deba.

Los amistosos de preparación, especialmente los disputados en la Euskal Herria Kopa ante rivales como el Athletic Club y la Real Sociedad, han servido para que el equipo coja confianza y compagine a las nuevas incorporaciones con las jugadoras con experiencia en la Liga F. «Estos partidos nos han dado un chute de energía. Se nota que las jugadoras están con muchas ganas; ganar una copa que el Eibar no había levantado nunca les ha hecho muchísima ilusión y esto tiene que ser positivo para el inicio liguero», añadió el técnico.

El debut ante el Sevilla supone un primer test de envergadura. El equipo hispalense es un rival que, pese a no haber empezado la liga todavía, cuenta con una plantilla experimentada y competitiva. Para Goikoetxea, la clave estará en «aportar intensidad desde el primer minuto, competir al máximo y tratar de imponer nuestro juego, tanto en defensa como en ataque». La preparación de la semana ha seguido un plan exigente, con sesiones que combinan trabajo físico, táctico y de definición para llegar en las mejores condiciones.

El entrenador también remarcó la ilusión del vestuario y la ambición de la plantilla renovada: «Cada partido lo jugaremos al 120% para sacar algo positivo. El tiempo dirá dónde estaremos y por qué podemos pelear. Lo más importante es que estamos bien, con un equipo que quiere crecer, aprender y consolidar un proyecto que tiene mucho potencial».

Este domingo, en Ipurua, se pondrá a prueba este nuevo proyecto. El partido será un indicador de la cohesión, la adaptación de las nuevas jugadoras y la implementación de la idea de juego que Goikoetxea quiere imponer.