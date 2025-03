Fallece Miguel Ángel Elizaga, el dulzainero que más años participó en los Sanjuanes

A. E. EIBAR. Lunes, 24 de marzo 2025, 19:53 Comenta Compartir

El gaitero estellés Miguel Angel Elizaga Arrastia, de la saga de músicos Elizaga que han venido anunciando los Sanjuanes desde el siglo XIX, falleció el fin de semana a los 92 años. Su larga trayectoria musical le llevó a estar presente durante más de 60 años en la salida de los dulzaineros de Estella desde la calle Estación, y cerca de 67 en los Sanfermines pamplonicas.

En Eibar, este tradicional inicio de su familia le llevó a recibir sendos homenajes, incluída la colocación del monumento al dulzainero en la Estación. Elizaga hablaba con orgullo de su abuelo, Anselmo Elizaga, discípulo de Julián Romano. Fue Anselmo quien comenzó la dinastía de gaiteros en torno a 1880. Más tarde, en los primeros años del siglo XX, continuó su padre Moisés, junto a sus hermanos Erilberto y Fermín, todos ellos amenizaron los Sanjuanes. El apellido saltó a la tercera generación con el propio Miguel Ángel y su hermano Moisés. De carácter afable, bromeaba con el hecho de que sus hijos no siguieran con la trayectoria como gaiteros .«No han seguido en esto y llevo ya una década tocando con personas que no son de la familia. Pero yo no lo dejo y digo que me quedan por lo menos tres sanfermines», decía. Elizaga llegó a participar en el ochenta cumpleaños del pintor malagueño Pablo Picasso, junto a múltiples eventos. Era zapatero de profesión.