La Escuela de la Experiencia de Debabarrena comienza su 21ª promoción con 19 alumnos

La 21 promoción de la Escuela de la Experiencia inció sus actividades con la apertura del curso en Portalea.

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

Con la ilusión intacta tras más de dos décadas de trayectoria, la Escuela de la Experiencia de Debabarrena ha inaugurado su 21ª promoción, integrada por 16 mujeres y 3 hombres mayores de 55 años. El proyecto ofrece a las personas jubiladas o prejubiladas una oportunidad para seguir aprendiendo, compartiendo y participando activamente en la vida cultural y social de la comarca.

La apertura del curso se celebró en Portalea, en un acto que contó con la participación de Ikasten, la asociación de exalumnos y exalumnas de la escuela, que agrupa actualmente a más de 300 socios y mantiene una intensa actividad formativa y cultural y que estuvo amenizado por la actuación musical a cargo del violonchelista Quico Pugés. En total, cerca de 350 personas han pasado ya por las aulas desde su creación, consolidando una red humana que sigue creciendo y dinamizando el tejido social de Eibar y su entorno.

La Escuela de la Experiencia no se asemeja a un curso académico tradicional. No hay calificaciones, ni deberes, ni presiones. Se trata, en palabras de sus responsables, de «un espacio abierto para aprender por placer, sin más requisito que la curiosidad y las ganas de compartir».

Las clases se desarrollan tres mañanas por semana y combinan charlas, talleres y debates impartidos por especialistas en distintos ámbitos: filosofía, arte, derecho, historia de la música, salud, consumo, mindfulness o sexualidad, entre otros. «El objetivo no es acumular conocimientos, sino despertar inquietudes, ejercitar la mente y fomentar el pensamiento crítico», subraya la coordinación del programa.

Proyectos colectivos

Para la mayoría de los participantes, lo que más valoran no son solo los contenidos, sino el grupo humano que se forma en torno a las aulas. «El aprendizaje es importante, pero lo que realmente llena es la convivencia: compartir experiencias, puntos de vista y momentos de vida», explicaba la presidenta de Ikasten, Merche Arriola. El propio equipo docente recuerda que el proyecto nació para favorecer el desarrollo personal, saludable y social de las personas mayores, ayudándolas a romper rutinas, mantener la mente activa y reforzar la autoestima a través de la participación.

Cada promoción desarrolla un proyecto común, concebido como una experiencia práctica de investigación y reflexión colectiva. En ediciones anteriores se realizó un estudio sobre la participación de hombres y mujeres en actividades de ocio tras los 60 años, detectando desigualdades de género en las formas de aprovechar el tiempo libre. Los resultados sirvieron de base para nuevos debates sobre roles sociales, inclusión y envejecimiento activo.

Desde la coordinación de la Escuela, se destaca que «21 años son la mejor prueba de que la iniciativa funciona. Quien participa, repite la satisfacción y contagia su entusiasmo a otras personas». Esa constancia ha convertido a la Escuela de la Experiencia en un referente del envejecimiento activo en Euskadi, un espacio donde la curiosidad, el diálogo y la participación siguen siendo motores de desarrollo personal y social. «Esta escuela no pone notas –subrayan sus impulsores–, pero aprueba con matrícula el compromiso de sus alumnos y alumnas», señalaba una exalumna

Múltiples actividades

La implicación no termina con el curso. Una vez finalizado el programa, los exalumnos se integran en Ikasten. Con todo ello pueden participar de las múltiples actividades que tiene en marcha la asociación, como senderismo, costura y punto, estiramientos, o en el grupo de teatro 'La Novena'.

Igualmente, desde la asociación Ikasten se llevará a cabo una acción relacionada con la formación permanente: conferencias, con la participación de ponentes de prestigio, talleres y actividades culturales, Kaleetan kantuz, Berriketan Ikasi, con debates mensuales, así como Hurbiltzen, con actividades intergeneracionales. Entre las últimas iniciativas que han puesto en marcha están también Agurtzen, un punto de información para la realización del documento de voluntades anticipadas que se puede tramitar el primer y tercer miércoles de cada mes, en el hogar de Unzaga.