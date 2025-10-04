Errebal acogerá una exposición de objetos robados para su devolución

A.E. EIBAR. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar, en colaboración con la Ertzaintza, ha puesto en marcha una iniciativa singular que busca dar respuesta a una de las preocupaciones más sensibles de la ciudadanía: el robo de pertenencias y la dificultad para recuperarlas una vez sustraídas. Para ello, ambas instituciones organizarán una exposición pública de los objetos hallados en diversas investigaciones policiales, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de este mes en la sala polivalente de Errebal.

La muestra permanecerá abierta en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y pondrá a disposición de los vecinos una amplia variedad de enseres de uso común que han sido recuperados por la policía en el marco de diferentes operaciones. Según fuentes municipales, se expondrán herramientas, aparatos electrónicos, piezas de bicicleta, patinetes y otros efectos de gran utilidad para sus propietarios.

Presentar denuncias

El objetivo principal es que aquellas personas que hayan sufrido robos o hurtos puedan acudir a la sala, identificar sus objetos y gestionarlos para recuperarlos. Para poder hacerlo, deberán aportar la denuncia interpuesta en su momento, así como cualquier documento que acredite la propiedad, ya sea facturas de compra, fotografías o justificantes similares.

Durante las tres jornadas de exposición, agentes de la Ertzaintza y personal del Ayuntamiento estarán presentes para asesorar y acompañar a los afectados en los trámites administrativos y legales necesarios. De esta manera, el proceso se desarrollará de forma clara, ordenada y con todas las garantías.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, explicó que se trata de una medida que busca dar un paso más en la atención a las víctimas. «Desde las instituciones tenemos el deber de estar al lado de las víctimas y facilitarles todas las herramientas a nuestro alcance para reparar, en la medida de lo posible, el perjuicio que han sufrido», señaló.

Además, Iraola destacó que la iniciativa tiene un valor simbólico y preventivo. «Esta exposición no es solo una medida operativa para devolver objetos, sino un mensaje claro de que la colaboración ciudadana y policial es fundamental para la seguridad. Animamos a todo el que crea haber sido víctima de un robo a que se acerque a Errebal. Revisen lo expuesto, porque puede que encuentren una propiedad que daban por perdida»

Fuentes de la Ertzaintza remarcaron que el catálogo de objetos expuestos es amplio y variado, fruto de investigaciones recientes en las que se han recuperado lotes de material procedente de distintos robos cometidos en la comarca. La dificultad, apuntaron, suele residir en la identificación de los propietarios, ya que muchos no conservan facturas o carecen de pruebas documentales de lo robado.

En este sentido, la policía autonómica insiste en la importancia de denunciar siempre los hechos y conservar pruebas de compra o fotografías. «Muchas veces recuperamos material que acaba almacenado porque no se reclama. Con este tipo de muestras buscamos darle visibilidad y aumentar las posibilidades de devolución», explicaron.

La iniciativa de Errebal es, además, pionera en la zona, aunque experiencias similares ya se han realizado en otros municipios vascos con resultados positivos. «Lo que se expone no es solo material recuperado: es también una oportunidad para reforzar la confianza entre ciudadanos e instituciones», destacó Iraola.

El Ayuntamiento de Eibar insiste en que la colaboración vecinal es clave para frenar este tipo de delitos. Por ello, se anima a las personas que sospechen haber sido víctimas a acercarse y revisar cuidadosamente lo expuesto. La muestra se plantea como un espacio de encuentro entre la ciudadanía y las instituciones, donde la reparación de daños materiales se une a un mensaje de compromiso con la seguridad colectiva . Con este paso, el consistorio y la Ertzaintza buscan no solo devolver objetos, sino también transmitir un mensaje de esperanza a quienes, tras un robo, creen que ya nada puede recuperarse. Porque, como dijo una vecina en tono esperanzado, «a veces lo que damos por perdido puede estar más cerca de lo que imaginamos». Según la estadística de robos y hurtos de un total de 488 contabilizados en 2024 se ha pasado a 617 este año , en Eibar, con subidas de los delitos en viviendas particulares.