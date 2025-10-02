On Ekin anima a presentar ideas de negocio para tener un desarrollo final

El concurso de ideas y proyectos empresariales On Ekin celebra este año su XIIIª edición, consolidado como una de las principales plataformas de apoyo ... al emprendimiento en la comarca de Debabarrena.

La presentación de la nueva edición tuvo lugar este jueves con la participación del alcalde, Jon Iraola, la concejala de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, Vanesa Hortas, y la presidenta de la asociación Ekingune, Jaione Leibar.

Inscripciones Abiertas hasta el día 19. Los proyectos finalistas se presentarán el día 30 en Errebal Plazia, en un acto abierto al público.

Dos premios. On Ekin 2.000 euros, financiado por Laboral Kutxa, otorgado por un jurado de agentes económicos y sociales. Premio Popular: 1.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de Eibar, más la recaudación del evento, elegido por votación de los asistentes.

Valor añadido El concurso no solo premia económicamente, sino que ofrece visibilidad ante posibles patrocinadores, acompañamiento, feedback directo y la posibilidad de generar colaboraciones a largo plazo.

El certamen, impulsado por Ekingune, tiene como objetivo apoyar, financiar y visibilizar proyectos innovadores, tanto de emprendedores que se inician como de empresas que buscan dar un paso más en su desarrollo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 19, y los proyectos finalistas se presentarán en un evento público el día 30 en Errebal Plazia, donde también se entregarán los premios.

Durante la presentación, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, destacó la importancia de este concurso en la economía local. «On Ekin es ya mucho más que un concurso; es un ecosistema donde las ideas toman forma y encuentran el apoyo institucional y comunitario que necesitan para florecer. Desde las instituciones, nuestro compromiso es seguir impulsando este tipo de iniciativas que fomentan la innovación y el talento local. Se trata de una herramienta fundamental para el futuro económico de Debabarrena». Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, puso el acento en la utilidad práctica de esta convocatoria. «Cada año, On Ekin nos demuestra la vitalidad y la capacidad de innovación que hay en nuestra comarca. Este concurso no solo ofrece financiación, sino también visibilidad y una oportunidad única para conectar con una red de apoyo. Animamos a todos los emprendedores y emprendedoras, tanto a quienes están empezando como a quienes tienen un proyecto en crecimiento, a que den el paso y participen. Estamos aquí para acompañarlos en ese camino».

El certamen entregará dos galardones: el Premio On Ekin, dotado con 2.000 euros y financiado por Laboral Kutxa, será otorgado por un jurado compuesto por agentes económicos y sociales vinculados al emprendimiento y la empresa. Además, se concederá el Premio Popular, dotado con 1.000 euros financiados por el Ayuntamiento de Eibar, que se incrementará con la recaudación obtenida durante el evento y que será decidido por los asistentes a la jornada de Errebal Plazia.

Apoyo a su desarrollo

La edil de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, destacó que el acto de concesión de premios es también un espacio de encuentro y colaboración. «Es un evento muy especial porque las candidaturas tienen un tiempo para presentar sus propuestas ante el público.

El concurso es una plataforma para conocer patrocinadores y contar con un feedback directo con quienes asisten. Por encima del premio económico está la posibilidad de generar proyectos colaborativos y recibir un acompañamiento real en el camino del emprendimiento».

Desde su creación, On Ekin ha recogido una media de 20 proyectos por edición, muchos de los cuales han terminado convirtiéndose en empresas con recorrido en la comarca. Con esta nueva edición, el certamen reafirma su papel como motor de innovación y apoyo al talento local, ofreciendo una oportunidad única a quienes quieren transformar una idea en una realidad empresarial.

De hecho, desde el Ayuntamiento se mostraron abiertos en apoyar, con todos los recursos disponibles, las ideas de negocio presentadas para su desarrollo en las tres incubadoras de apoyo como Eibargunea, junto con las incubadoras de Debegesa y Tekniker, así como la posibilidad de ocupar espacios en el futuro taller de Gabilondo rehabilitado.