Eibartarrak busca refuerzos para los alevines y cadetes de la nueva temporada

Eibartarrak abre la inscripción para nuevos jugadores en las categorías alevín y cadete de cara a la temporada 2025/26. La entidad armera hace un ... llamamiento a los jóvenes nacidos en 2010 y 2011 (cadetes) y 2014 (alevines) para que se unan a sus filas y puedan completar las plantillas antes del inicio de la competición oficial.

El club atraviesa dificultades en el equipo alevín, donde la plantilla actual resulta escasa, y busca incorporar a más chavales para garantizar la continuidad del conjunto. En el caso de los cadetes, todavía hay margen para sumar efectivos antes del arranque liguero, previsto para la tercera semana de septiembre. Por su parte, los alevines arrancarán la temporada en octubre.

Los interesados pueden formalizar su inscripción de distintas maneras: llamando al teléfono 645 01 23 87 y preguntando por Iñaki Osa, enviando un email a eibartarrak@gmail.com, o acudiendo directamente a la sede del club, situada en la calle Julian Etxebarria 17, bajo.

Más allá de estas categorías, Eibartarrak afronta la campaña 2025/26 con la misma estructura deportiva del pasado curso: equipos alevín, infantil, cadete, juvenil, preferente y un conjunto de fútbol sala.

La entidad sigue ofreciendo cursos para la obtención del carnet de entrenador, y cuenta con cuerpo técnico en todos sus equipos, además de equipaciones nuevas para entrenamientos de Hummel.