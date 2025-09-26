Eibar registra un repunte en los robos con fuerza y se distancia del resto de municipios De un total de 488 robos contabilizados en 2024 se ha pasado a 617 este año con subidas de los delitos en viviendas particulares

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El balance de delincuencia más reciente sitúa a Eibar en el foco de atención tras el incremento registrado en los delitos contra el patrimonio, donde los datos marcan un cambio preocupante. De los 488 casos contabilizados el año pasado se ha pasado a 617 en lo que va de año, lo que supone un salto significativo en apenas un año.

El comportamiento de los distintos apartados es dispar. Los hurtos descendieron de 270 a 215, un dato positivo que sin embargo queda eclipsado por el aumento de los robos con fuerza en viviendas particulares, que se dispararon de 98 a 267. Sin embargo, los robos en el interior de viviendas crecieron con fuerza, pasando de 41 a 154.

Robos La delincuencia patrimonial en Eibar ha subido un 26,4% entre 2024 y 2025, siendo especialmente relevante el incremento de los robos en viviendas.

Libertad sexual Han aumentado en un 66,7% en Eibar, con 10 casos hasta el momento en lo que va de año, frente a los 4 de 2024.

Algunos vecinos que han sufrido estos incidentes apuntan que los trasteros son los principales objetivos de quienes buscan apropiarse de lo ajeno, una tendencia que refuerza la sensación de inseguridad en varios puntos. En este sentido, este tipo de robos de anexos a viviendas han pasado de 31 en 2024 a 135.

La comparativa con otros municipios revela que Eibar se desmarca negativamente. En Errenteria, localidad con un perfil sociológico similar, los delitos contra el patrimonio bajaron de 372 a 257, con los hurtos reduciéndose de 163 a 123. Hernani también registró un leve descenso, de 176 a 164 casos, mientras que en Arrasate hubo un ligero aumento, de 145 a 151. En Sestao, otro municipio industrial comparable, los datos subieron de 312 a 326, aunque aún lejos de la magnitud del incremento eibarrés. En conjunto, los datos muestran que Eibar afronta un reto mayor que municipios de su entorno en lo que respecta a la delincuencia contra el patrimonio. Mientras otras localidades contienen o reducen sus cifras, la ciudad armera ve cómo los robos con fuerza y en viviendas se multiplican, colocando a las autoridades ante la necesidad de intensificar tanto la prevención comunitaria como la coordinación institucional.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Jon Iraola ha reconocido la preocupación, subrayando que «en Eibar trabajamos cada día para que la ciudadanía se sienta segura y acompañada». Entre las medidas previstas, destacó la colocación de cámaras de tráfico que permitirán no solo conocer el tránsito, sino también reforzar la seguridad en las calles. Asimismo, se recuperará la figura de los auzozainas, agentes de proximidad que facilitan la relación entre vecinos y fuerzas de seguridad. No obstante, Iraola lamentó que las gestiones realizadas con el Gobierno Vasco para reforzar la plantilla de la Ertzaintza en la comisaría local no hayan dado frutos. «Hemos mantenido un contacto con el consejero Bingen Zupiria, pero sin conseguir un incremento de agentes»

También han experimentado un aumento los delitos contra la libertad sexual de 6 casos a 10 con 9 agresiones sexuales. En los casos de los delitos contra la seguridad colectiva se ha reducido de 31 a 22, los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas subieron de 4 a 8 , pero conducir bajo la influencia de alcohol o drogas bajó de 15 a 3, mientras que otras infracciones bajaron de 12 a 11.En cuanto a las lesiones, los casos denunciado suben de 70 a 75 con aumento de los de maltrato familiar de 18 a 22 y lesiones de 48 a 49 y otras infracciones se mantienen en 4.