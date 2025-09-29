Eibar muestra su apoyo a la Global Sumud Flotilla con una declaración institucional

Los grupos municipales de PSE-EE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Eibar han hecho pública una declaración en la que ... expresan su respaldo explícito a la Global Sumud Flotilla, iniciativa internacional que busca romper el bloqueo impuesto a Gaza y hacer llegar ayuda humanitaria esencial a su población.

La flotilla, impulsada por activistas de derechos humanos, movimientos solidarios y organizaciones civiles, pretende visibilizar lo que la comunidad internacional ha descrito como una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. «El pueblo palestino sufre las consecuencias de años de ocupación y violencia, y hoy enfrenta una situación que expertos internacionales ya califican como un genocidio», recoge el texto.

La declaración municipal subraya las amenazas que sufren las personas activistas involucradas en la flotilla, señalando que «sus vidas e integridad física están en riesgo por parte del Estado de Israel». Entre los episodios más graves, se mencionan los ataques ocurridos en el puerto de Túnez, catalogados como actos terroristas que pusieron en peligro la misión y vulneraron el derecho internacional.

Según los grupos firmantes, este tipo de acciones «constituyen una afrenta a los valores democráticos y de paz que deben prevalecer en cualquier contexto».

Los grupos municipales de Eibar reclaman apoyo explícito a la Global Sumud Flotilla, condena a la violencia contra sus activistas y medidas diplomáticas y legales que garanticen su seguridad. Además, se comprometen a trasladar la declaración a las instituciones competentes y promover acciones locales de sensibilización y solidaridad con Palestina.