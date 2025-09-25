El Eibar Eskubaloia viaja a Tolosa a por el pleno de puntos y el femenino debuta en Ipurua

Marcos Rodríguez Eibar Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

El balonmano eibarrés se viste de gala este fin de semana. El Eibar Eskubaloia afronta dos compromisos muy exigentes e ilusionantes: el senior masculino jugará este sábado en Tolosa su tercer partido de liga en Primera Nacional, mientras que el equipo femenino se estrenará en la división de Honor Plata ante su afición en Ipurua. Dos duelos que marcarán el pulso competitivo del club y que se presentan como termómetros de sus aspiraciones en este inicio de curso.

El equipo masculino, dirigido por Fernando Fernández, ha arrancado la temporada de la mejor manera posible. Dos partidos, dos victorias. En la primera jornada, los armeros dieron un golpe de carácter al remontar en los minutos finales en la complicada cancha de Hondarribia frente al filial del Bidasoa (31-32). Una semana después, ante su público, lograron imponerse a un Barakaldo que llegaba con buenas sensaciones tras golear en su estreno al Beti-Onak. El triunfo por 28-25 en Ipurua confirmó la solidez del equipo y la capacidad para cerrar los partidos, y sirvió además para estrenar con victoria sus nuevas equipaciones, que homenajean al Arrate.

El buen arranque ha colocado al senior masculino en tercera posición, solo superado por Zarautz y Tarazona. Pero el equipo no se conforma: este sábado buscará mantener el pleno de victorias en una de las pistas más complicadas de la liga, el polideportivo Usabal de Tolosa, donde espera un rival correoso y con ganas de sumar su primera victoria. El Tolosa Eskubaloia suma dos empates en las dos primeras jornadas: 25-25 en casa frente al Labarra-Nikol Pulpo y 28-28 en la pista del Beti-Onak. Invicto, aunque todavía sin ganar, el cuadro tolosarra querrá estrenarse a costa de los eibarreses. El partido, que se disputará a las 18.00 horas, promete emoción y un alto nivel de exigencia para ambos.

La temporada pasada ya quedó patente que los duelos entre ambos ellos son de alto voltaje. En Ipurua, los armeros vencieron con solvencia (27-22), pero en Tolosa la historia fue distinta: los locales se llevaron el triunfo por la mínima (25-24), en un choque que todavía se recuerda en el vestuario eibarrés. Por ello, el partido de este sábado se presenta también como una oportunidad de revancha y de confirmar el gran momento del equipo.

Arranca la Honor Plata

Mientras tanto, el senior femenino del Eibar Eskubaloia también será protagonista este sábado con su estreno liguero. Tras varias semanas de preparación, el equipo que dirige Andoni Pérez debutará en la temporada 2025/26 de división de Honor Plata en casa, en el polideportivo Ipurua, a partir de las 19.00 horas.

El debut no será sencillo, ya que las armeras recibirán al Sinfín Santander, un rival directo en la lucha por la permanencia. La temporada pasada, las eibarresas finalizaron en la parte baja de la tabla, pero consiguieron la salvación con cierta holgura: fueron antepenúltimas, diez puntos por encima del conjunto cántabro, que ocupó posiciones de descenso. Ese precedente, junto a las dos victorias que lograron las armeras en los enfrentamientos directos de la pasada campaña, invita al optimismo. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere confianzas y recalca que la igualdad en esta categoría es máxima, por lo que cada partido se convierte en una final.

La pretemporada ha dejado buenas sensaciones en el vestuario eibarrés, con un grupo más rodado y con la experiencia de varias jugadoras que ya conocen bien la categoría. El objetivo es claro: consolidar la permanencia cuanto antes para poder crecer con menos presión en la segunda parte de la temporada. Para ello, arrancar con una victoria en casa sería un impulso vital en todos los sentidos.

Con este doble compromiso, el Eibar Eskubaloia encara un fin de semana muy emocionante y en el que los aficionados podrán ver el nivel de sus dos equipos.