La SD Eibar y CaixaBank amplían su alianza hasta la temporada 2027/28 El acuerdo consolida diez años de colaboración entre las entidades, con presencia destacada en Ipurua y Areitio

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Eibar y CaixaBank han dado un paso más en su relación al anunciar la ampliación de su alianza de patrocinio por tres temporadas adicionales, lo que asegura la colaboración hasta la campaña 2027/28. Con esta renovación, ambas entidades alcanzarán una década de camino conjunto desde que, en la temporada 2017/18, CaixaBank se incorporara al ecosistema armero.

El acuerdo convierte a la entidad bancaria en uno de los patrocinadores estratégicos del club, con una presencia muy visible tanto en Ipurua como en la nueva Ciudad Deportiva de Areitio. Su imagen seguirá presente en los entrenamientos, en los soportes LED y el videomarcador del estadio, en el vallado, así como en los espacios habituales de comunicación como la sala de prensa, la zona mixta o las traseras de entrevistas, reforzando su visibilidad también en las retransmisiones televisivas.

La alianza también se extiende al ámbito financiero, ya que CaixaBank continuará ofreciendo a abonados, socios y simpatizantes del Eibar tarjetas personalizadas con los colores y el escudo oficial del club, además de todas las ventajas asociadas a las tarjetas Visa contactless. Una iniciativa que refuerza su vínculo con toda la familia armera.

El acto de firma contó con la presencia de la presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, y de Elixabete Goenaga, directora de área de negocio de CaixaBank en Gipuzkoa. Gorostiza subrayó la importancia de este acuerdo: «Estamos muy agradecidos de seguir construyendo juntos esta historia y de hacerlo con una entidad con la que nos sentimos muy cómodos, trabajando las mismas bases y con proyectos y valores similares. Este acuerdo nos permite seguir juntos construyendo este proyecto».

Por su parte, Goenaga puso en valor la trayectoria compartida: «Renovar nuestro patrocinio con la SD Eibar es renovar una historia compartida de esfuerzo, pasión y compromiso. A ambos nos une la ambición de crecer y queremos seguir haciendo grande a este equipo dentro y fuera del terreno de juego. Estamos encantados de seguir siendo parte de esta gran familia armera durante tres campañas más, lo que nos llevará a una vinculación de diez años ininterrumpidos».