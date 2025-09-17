Diez talleres con el programa 'Reutiliza y reinventa' en otoño

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Eibar ha organizado una nueva edición del programa de talleres 'Reutiliza y Reinventa', que tienen como ... objetivo ofrecer pautas para aprender a alargar la vida útil de objetos y materiales cotidianos, fomentar su reutilización y reciclaje, dándoles un valor añadido.

El reciclaje y la reutilización son prácticas esenciales para reducir el desperdicio y conservar recursos, reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero y a su vez, dando soluciones que puedan beneficiar a la economía doméstica. Los talleres se desarrollarán en colaboración con comercios (El Taller de Manualidades, Baratze, Adarabar y Kids&Party) y otras entidades y asociaciones locales (el Instituto Municipal de Formación Profesional Básica de Eibar, el Club Deportivo Eibar y Koly Asociación Solidaria), donde se impartirán las actividades.

Hogar . Arreglos básicos del hogar revestimientos y pintura' Será en castellano y se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre, de 17.30 a 19.30 horas, en el IMFP de Azitain, 2.

Bicicletas El 22 de octubre se celebrará el taller 'Aprende a arreglar tu bici', entre las 18.00 a las 20.00 horas, en euskera y castellano. Impartido por el Club Deportivo Eibar.

Fontanería. Para el 23 y 30 de octubre y el 6, 13, 20 y 27 de noviembre, está programado el taller 'Arreglos básicos del hogar fontanería'. Será en bilingüe de 17.30 a las 19.30 horas en el IFP de Azitain, 2.

Costura. 'Cómo coser a máquina costuras para principiantes'. Se celebrará el día 25 de octubre, en Harixan (Bidebarrieta, 27). Habrá dos turnos, el primero, de 16.00 a 18.00, se impartirá en euskera, y el segundo, de 18.00 a 20.00, será en castellano.

Tapicería Para el 8 de noviembre, se anuncia la celebración del taller 'Tapiza y estrena de viejo a nuevo', en castellano, en horario de las 10.30 a las 13.00, en El Taller de Manualidades (Bidebarrieta, 44).

Electrodomésticos. 'Arreglos básicos del hogar reparación de pequeños electrodomésticos' es el título del taller que tendrá lugar los días 12, 19 y 26 de noviembre. Será en castellano, y se impartirá en horario de las 17.30 a las 19.30 horas en el IMFP (Azitain, 2).

Macetas El 15 de noviembre, se celebrará el taller 'Crea un macetero o bote multiusos con latas recicladas' entre las 11 00 y las 13.00 horas. Se impartirá en euskera, por el personal de Kids&Party, en el taller A (3111) de Portalea (Bista Eder, 10).

Interiores Para el 22 de noviembre, está programado el taller 'Crea originales collages para decoración interiores«. Se impartirá en euskera en horario de 11.00 a 13.00 horas en el establecimiento Adarabar (Eulogio Garate, 6b).

Cocina. El 2 de diciembre, se llevará a cabo el taller 'Cocina de aprovechamiento desayunos- brunchs para Navidad'.

Envases El 10 de diciembre tendrá lugar el taller 'Reutiliza tus envases y reinventa tus productos de cosmética' (en castellano), impartido por KOLY

El Ayuntamiento comenzó organizando estos talleres en 2021 y desde entonces todas las ediciones han tenido muy buena acogida. Inicialmente se organizaba una edición por año, pero dado el interés mostrado por la ciudadanía se comenzaron a celebrar dos ediciones anuales, la de primavera y la de otoño. De esta manera, en 2025 entre los meses de abril y junio se organizó la edición de primavera con una oferta de 10 talleres y entre octubre y diciembre se desarrollará esta edición de otoño.

El plazo para formalizar las prematrículas para estos talleres se abre el próximo lunes, 22 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre (ambos inclusive).

Dicha prematrícula debe realizarse en Pegora o a través del siguiente formulario de la página web del Ayuntamiento: https: //formularioak.eibar.eus/es/berrerabilietaberrasmatu2025-02, https://formularioak.eibar.eus /eu/berrerabilietaberrasmatu2025-02

Los talleres están dirigidos a mayores de edad y cada persona podrá inscribirse en un máximo de tres talleres. En el caso de que el número de personas matriculadas no supere en alguna de las sesiones el número mínimo de alumnos establecido, ese taller se cancelará. Y si el número de prematrículas supera la cantidad de plazas disponibles, se realizará un sorteo.

El Ayuntamiento publicará la lista de admitidos en Pegora y en los siguientes apartados de la web municipal: 'Cursos, concursos y talleres' y 'Breves y avisos', el 6 de octubre. Las personas admitidas deberán formalizar la matrícula del 7 al 14 de octubre, rellenando el impreso que está disponible en el apartado 'Cursos, concursos y talleres' de la página web del Ayuntamiento. La matrícula se deberá depositar en el buzón que se encuentra situado al lado de la puerta de entrada a Pegora, Oficina de Servicio a la Ciudadanía (de lunes a domingo de 7.30 a 21.30).

La no presentación de la matrícula supondrá la pérdida de la plaza. Para obtener más información sobre estos talleres, las personas interesadas puedenescribir a la dirección ingurumena@eibar.eus o llamar al teléfono 943708408.

El catálogo completo de los talleres se puede decargar en el apartado 'Cursos, concursos y talleres' de la web municipal: https://www.eibar.eus/es/tramites/cursos-concursos-talleres/talleres-reutiliza-y-reinventa-2025-02 https://www.eibar.eus/eu/tramiteak/ikastaroak-lehiaketak-sariketak/berrerabili-eta-berrasmatu-tailerrak-2025-02.

En cuanto al precio de los talleres, la asistencia a cada uno de ellos oscilará entre los 8 y los 17 euros. Para la celebración de estos talleres, el Ayuntamiento solicitará una subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

La presidenta del área de Medio Ambiente, Eva Juez Garmendia, insiste en la «importancia de continuar ofreciendo estos talleres que contribuyen a sensibilizar sobre la reducción de residuos y la reutilización de productos». Igualmente destaca que «a través de estos talleres se pretende movilizar y animar a la ciudadanía a adoptar otros hábitos y formas de consumo más sostenibles que contribuyan a un menor impacto ambiental».