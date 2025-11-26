El Depor disfruta de una agradable travesía invernal entre Alegia e Iruntxur

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar completó el pasado sábado una nueva etapa del programa Herri Txikiak con una travesía tan variada ... como vistosa entre Alegia e Iruntxur, para finalizar en Bidania-Goiatz. Un total de 25 participantes tomaron parte en esta salida marcada por el tiempo, que dio tregua tras varios días de nieve, granizo y lluvia. La jornada comenzó envuelta en niebla, pero el sol terminó por imponerse regalando un día luminoso durante buena parte del recorrido.

La ruta arrancó junto a la estación de tren de Alegia. Tras atravesar el paso bajo las vías y la autovía, el grupo se adentró en un sendero con fuerte pendiente a la altura del kilómetro 1,2, una subida directa que sirvió para entrar en calor. En Sagastegieta, ya en el kilómetro 2, la marcha viró a la derecha para seguir ganando altura hasta alcanzar el séptimo kilómetro, donde la ruta enlazó con el PR-GI-74 en dirección a la cima de Iruntxur.

Superados los tramos de sube y baja iniciales, los montañeros afrontaron ya el ascenso definitivo hacia la cumbre, que coronaron en torno al kilómetro 9,5. Iruntxur, que aparece señalada con 763 metros en su buzón recién renovado, es una montaña con un notable patrimonio prehistórico vinculado a la Edad del Hierro. Curiosamente, el GPS del grupo dejó una anécdota técnica: marcaba veinte metros menos de altitud. Lo que no admitía duda era el espectáculo visual. Desde lo alto, la vista hacia Aralar resultó «imponente», con la sierra completamente blanca y brillante bajo el sol.

El descenso hacia Bidania transcurrió entre pinares y hayedos, con la presencia ocasional de jóvenes rodales de acebo que añadían un toque invernal al paisaje. A la altura del kilómetro 10, el grupo abandonó el camino por un sendero que los llevó hasta la carretera, enlazando en el kilómetro 11,5 con el Camino de Santiago, que seguirían hasta las proximidades de Bidania. Para evitar el tráfico motorizado en este tramo final, optaron por un camino paralelo que permitió avanzar con mayor tranquilidad.

Antes de alcanzar el núcleo urbano, los montañeros se encontraron con una estampa que resumía la esencia de la jornada: el amplio valle de Bidania se abrió ante ellos teñido de nieve en las cumbres y de un verde intenso en los prados. Una bienvenida a la altura de una travesía que dejó muy buenas sensaciones.

Finalmente, tras algo más de 16 kilómetros de recorrido y 751 metros de desnivel acumulado, el grupo llegó a Bidania-Goiatz con la satisfacción de haber disfrutado de un día que, contra todo pronóstico, resultó perfecto para caminar. El Depor cerró así otra exitosa salida dentro del programa Herri Txikiak y pone ya el foco en la próxima, el 13 de diciembre de Ezkio a Santa Marina.