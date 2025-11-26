Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo de 25 montañeros disfrutó de un paisaje nevado iluminado por el sol. CLUB DEPORTIVO EIBAR

Eibar

El Depor disfruta de una agradable travesía invernal entre Alegia e Iruntxur

Veinticinco montañeros completaron una ruta de 16 kilómetros hasta Bidania-Goiatz en una jornada marcada por las espectaculares vistas

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar completó el pasado sábado una nueva etapa del programa Herri Txikiak con una travesía tan variada ... como vistosa entre Alegia e Iruntxur, para finalizar en Bidania-Goiatz. Un total de 25 participantes tomaron parte en esta salida marcada por el tiempo, que dio tregua tras varios días de nieve, granizo y lluvia. La jornada comenzó envuelta en niebla, pero el sol terminó por imponerse regalando un día luminoso durante buena parte del recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

