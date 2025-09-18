Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goikoetxea este jueves, durante la rueda de prensa previa al exigente partido de este sábado a domicilio frente al Granada. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«Nuestro deber ahora es marcar y ganar»

El Eibar femenino visita al Granada este sábado a las 12.00 horas con la necesidad de estrenar su casillero de goles y de sumar de tres en tres

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

El Eibar femenino afronta este sábado a las 12.00 horas en la ciudad deportiva del Granada CF la cuarta jornada de la Liga ... F, con la vista puesta en lograr la primera victoria de la temporada. Tras sumar el pasado fin de semana su primer punto ante el Levante Badalona en Ipurua, las armeras viajan a tierras andaluzas con el objetivo de dar un paso más en su progresión y, sobre todo, de acabar con la sequía goleadora que arrastran desde el inicio del campeonato.

