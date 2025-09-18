«Nuestro deber ahora es marcar y ganar»

El Eibar femenino afronta este sábado a las 12.00 horas en la ciudad deportiva del Granada CF la cuarta jornada de la Liga ... F, con la vista puesta en lograr la primera victoria de la temporada. Tras sumar el pasado fin de semana su primer punto ante el Levante Badalona en Ipurua, las armeras viajan a tierras andaluzas con el objetivo de dar un paso más en su progresión y, sobre todo, de acabar con la sequía goleadora que arrastran desde el inicio del campeonato.

El entrenador armero, Iñaki Goikoetxea, compareció este jueves en rueda de prensa y fue claro al señalar cuál es la gran prioridad del equipo: «Nuestro mayor deber ahora mismo es marcar e intentar ganar. Si no metemos gol, no nos llevamos nada».

El técnico reconoció que el empate de la pasada jornada ha supuesto un refuerzo anímico para el vestuario. «El punto te da ánimo y confianza», dijo el míster, asegurando haber visto a las jugadoras «más sonrientes, con otro aire. El camino es el mismo, pero siempre ayuda tener esa recompensa».

Goikoetxea insistió en que la confianza ahora es mayor para afrontar un duelo complicado en Granada. «Sabemos que juegan muy bien con la pelota, combinan bien y llegan con balón al campo contrario. Pero nosotros hemos trabajado bien esta semana, creemos que podemos hacerles daño y vamos con la idea de ganar. Fuera de casa es muy difícil, pero tenemos confianza en estrenar el casillero de los tres puntos».

Si algo ha caracterizado al Eibar desde el inicio de curso es su solidez defensiva. En tres jornadas apenas han encajado dos goles y en la última dejaron la portería a cero por primera vez. Para el debarra ahí está la base sobre la que construir. «Defendemos bien, las jugadoras son solidarias y se ayudan entre ellas. El siguiente paso es encontrar el equilibrio, porque defender corriendo muchos metros nos deja más cansadas para atacar. Estamos trabajando en estructurarnos mejor para estar más frescas en el área rival».

La gran novedad del equipo en esta jornada es la incorporación de dos atacantes que pueden ser clave para revertir la falta de gol: Opa Clement y Carmen Álvarez. Ambas se han incorporado esta semana al grupo tras superar diferentes circunstancias y están disponibles para el partido. «Opa ha llegado bien físicamente, Carmen también se ha recuperado bien con los fisios. Ahora tenemos más herramientas en ataque y espero que entre todas nos den esos goles para ganar», apuntó el técnico.

Aunque no quiso confirmar si debutará en Granada, Goikoetxea dejó abierta la puerta a que la delantera tanzana pueda disputar sus primeros minutos: «Está convocada y será una jugadora importante durante el año. El sábado veremos si juega o no».

Preguntado por su uso de los cambios, Goikoetxea defendió sus decisiones. La pasada jornada apenas introdujo variaciones desde el banquillo, algo que justificó por el desarrollo del encuentro. «Estábamos bien, defendiendo bien y generando peligro, y no vimos necesario hacer más cambios. Seguramente alguna que mandé calentar se estaría acordando de mí, pero es mi labor y asumo las decisiones».

Este sábado, en la ciudad deportiva del Granada, el Eibar tendrá una nueva oportunidad para estrenar su cuenta de victorias y, sobre todo, para reconciliarse con el gol. La solidez defensiva ha demostrado ser un pilar fiable, pero la Liga F exige dar un paso adelante en ataque si las armeras quieren mirar con ambición a la clasificación.