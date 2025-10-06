Debegesa encarga una auditoría integral antes del relevo de su director-gerente

La agencia comarcal Debegesa, dirigida desde 1989 por Juan Ángel Balbás, abre una revisión de las fases de su gestión y resultados mientras consolida proyectos ... tractores como el BPTD, la comunidad energética industrial y el impulso STEAM en Debabarrena.

En principio, el Consejo de Administración de Debegesa ha acordado encargar una auditoría integral de la agencia comarcal de desarrollo con el objetivo de evaluar su gobernanza, eficiencia y alineación estratégica antes del relevo en la dirección.

Encargo Debegesa inicia una auditoría integral para evaluar su gestión, gobernanza y eficiencia antes del relevo de su director, Juan Ángel Balbás, desde 1989 al frente. El proceso revisará finanzas, proyectos y resultados, buscando reforzar la transparencia y continuidad de iniciativas estratégicas.

Realidades Entre los hitos de la etapa Balbás figuran el Plan Estratégico de Debabarrena, el Basque Precision Technology District (BPTD), la comunidad energética industrial y el impulso a las vocaciones STEAM.

Infraestructuras Acompañó y coordinó la tramitación de proyectos vertebradores de la comarca, como la autopista Eibar–Vitoria (AP-1) y actuaciones de accesibilidad y movildad interurbana. Ha promovido la modernización de polígonos industriales ymejoras logísticas.

La revisión llega en un momento clave. Tras más de 35 años al frente, Balbás dejará paso a un nuevo gerente, con un legado que incluye la aprobación de un Plan Estratégico comarcal y el lanzamiento del Basque Precision Technology District (BPTD) como marca de posicionamiento industrial.

El alcalde Jon Iraola, miembro del Consejo de Debegesa, órgano rector, ha explicado que «se ha decidido encargar una auditoría como también llevamos a cabo en el Patronato de Deportes de Eibar cuando fue integrado en el seno del Ayuntamiento, en un momento en el que está previsto el relevo en el cargo de su gerente».

El trabajo se organizará en varios frentes, con calendarios en función de la definición de objetivos, periodos a revisar, criterios de evaluación (gobernanza, finanzas, cumplimiento, impacto) y mapa de riesgos; recopilación documental, presupuestos, cuentas, contratos, convenios, indicadores de proyectos, actas del Consejo y protocolos internos; trabajo de campo, entrevistas y contrastes con un equipo técnico, ayuntamientos, empresas, centros educativos y tecnológicos; muestreo de expedientes y seguimiento de hitos; análisis y evaluación, revisión financiera y de cumplimiento, análisis de eficacia-eficiencia (coste por resultado), impacto socioeconómico y benchmarking con agencias homólogas; informe y plan de acción. Después se abordará el vorrador de conclusiones, con un periodo de alegaciones, y un informe final con recomendaciones operativas (indicadores, gobernanza, cartera de proyectos), junto con una hoja de ruta con responsables y plazos.

El Consejo prevé un seguimiento semestral del plan de mejoras. «Se trata de una auditoría para aprender y mejorar, no solo de una foto contable, sino conocer la situación real para que su sucesor pueda entrar a trabajar en el cargo», resume Iraola desde el Consejo, que subraya la voluntad de reforzar transparencia, la medición de impacto y rendición de cuentas de cara al nuevo ciclo.

Balance de gestión

En el balance de gestión de Balbás, Debegesa destacó con la aprobación de un Plan Estratégico de Debabarrena, «brújula de los años de gestión» que alineaba la diversificación, modernización y digitalización del tejido productivo. «La comarca invierte fuerte en tecnificación de procesos y cuenta con empresas punteras y de alto valor añadido», sostenían desde Debegesa

Entre los hitos conseguidos en los últimos años, destaca la formación del BPTD (Basque Precision Technology District) –nacido en 2019 a iniciativa de un grupo de empresarios– que se ha consolidado como apuesta tractora para tecnologías de precisión, Industria 4.0, robótica y automática, con la ambición de generar actividad, atraer talento y posicionar Debabarrena como referente internacional.

El distrito se apoya en un ecosistema singular: dos centros tecnológicos, seis centros de Formación Profesional, un centro de Innovación y Transferencia para pymes y dos sedes de la UPV/EHU. «Somos pequeñitos, pero consistentes y peleones», ha repetido Balbás, que ve en la marca de Debabarrena la vía para «trazar el futuro y seguir siendo industriales».

Bajo su dirección, Debegesa impulsa la primera comunidad energética de empresas industriales vascas, orientada a competitividad, descarbonización y costes energéticos.

En el capítulo de infraestructuras, la agencia ha acompañado proyectos vertebradores como la autopista Eibar–Vitoria y actuaciones de accesibilidad y conexión comarcal. En formación y talento, Debegesa ha trabajado para consolidar el grado de Energías Renovables tras la eliminación de Ingenierías Mecánica y Electrónica en el Complejo Educativo, reforzando la adecuación de perfiles a la transición energética. Además, ha intensificado el fomento de vocaciones STEAM, con sesiones en centros escolares, visitas a empresas y referentes femeninos en la industria, en colaboración con Inspira STEAM (Universidad de Deusto), junto a proyectos de infraestructuras como la construcción y modernización de polígonos industriales.

Transición ordenada

Las recomendaciones previsibles, tras la realización de la auditoría, apuntan a refinar la cartera de proyectos (priorización por impacto medible); objetivos comunes para industria, energía, turismo de negocio y talento, integración con los Ayuntamientos, gobernanza, clarificar roles entre Consejo, gerencia y partners; protocolos de contratación y evaluación ex post; financiación, diversificar fuentes y fondos europeos; mecanismos de cofinanciación empresarial; comunicación y datos abiertos: informes periódicos, tableros públicos de indicadores y trazabilidad de resultados.

El Consejo de Debegesa subraya que el relevo en la gerencia se hará con una transición ordenada, preservando la memoria técnica y la continuidad de los proyectos estratégicos. La auditoría servirá de punto de partida para el nuevo plan operativo, con compromisos verificables y una evaluación externa programada.