Crecen las quejas por la prolongada suspensión de elevadores en Errekatxu

La paciencia de los vecinos de Errekatxu se agota. Ayer se cumplieron dos meses desde la suspensión del servicio del ascensor que conecta la zona ... con el entorno del edificio Portalea, y la falta de soluciones concretas está generando un creciente malestar entre las personas usuarias habituales.

En un primer momento, se anunció que la interrupción del servicio tendría una duración aproximada de uno o dos meses. Sin embargo, los plazos se han dilatado y la situación permanece sin cambios, dejando a numerosos vecinos sin una conexión accesible y directa con el centro de la ciudad.

La paralización del ascensor responde a las obras de urbanización de Errekatxu, que incluyen la remodelación de las paradas del elevador para adaptarlas a la nueva configuración del entorno.

La utilización del elevador de Portalea no cubre las necesidades de los usuarios que reclaman su reactivación urgenteLos vecinos critican la falta de información y exigen soluciones porque afecta a personas mayores y con movilidad reducida

Según explicó en su momento el concejal de Obras, Pedro Escribano, esta actuación es imprescindible para garantizar una accesibilidad adecuada en la zona. Además, se quería aprovechar la intervención para reubicar el cuadro eléctrico del ascensor en un emplazamiento más discreto y funcional.

«Alternativa insuficiente»

Durante el tiempo de duración de la suspensión, el Ayuntamiento ofreció como solución el uso del ascensor del edificio de Portalea. Sin embargo, esta alternativa no ha satisfecho a los usuarios habituales, especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida, quienes han visto dificultados sus desplazamientos diarios. «El ascensor de Portalea no nos resuelve el problema. Es incómodo, está alejado y no da servicio a las mismas zonas que el ascensor de Erre-katxu. Se cumplieron ayer dos meses y nos parece eterno el tiempo transcurrido», señalan los vecinos, visiblemente molestos por la situación. «No entendemos lo que pasa y todo ello se nos está haciendo muy largo. Son nuevos y llevan excesivo tiempo parados. No recibimos información clara y seguimos sin saber cuándo se restablecerá el servicio».

Falta de información

La falta de comunicación por parte del Ayuntamiento es una de las principales quejas del vecindario. Los usuarios denuncian la ausencia de actualizaciones sobre el estado de las obras y exigen mayor transparencia en la gestión de los plazos. «Sabemos que las obras son necesarias, pero no es de recibo que pasen los meses sin explicaciones. Nos sentimos abandonados», apunta una vecina de edad avanzada que utiliza el ascensor a diario para acceder al centro de Eibar.

Un servicio esencial

En este sentido, el ascensor de Errekatxu no es un simple equipamiento urbano; para muchas personas representa una infraestructura esencial que facilita su autonomía y movilidad.

La suspensión prolongada del servicio ha obligado a los vecinos a buscar rutas alternativas más largas y con mayores desniveles, lo que ha generado un impacto directo en su calidad de vida.

El Ayuntamiento no ha ofrecido, por el momento, una fecha concreta para la reanudación del servicio, lo que aumenta la incertidumbre en el barrio.

Finalmente, los vecinos reclaman una solución urgente y una mejor planificación de este tipo de intervenciones, que minimice el impacto sobre las personas usuariaso en su caso que se resuelvan en un plazo prudencial de tiempo.