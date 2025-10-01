Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades junto con los alumnos de Energías Renovables de la 'Uni'.

Eibar

El Complejo Educativo acoge la graduación de la décima promoción del Grado en Energías Renovables

Se entregaron diplomas de la VII edición del Máster en Redes Eléctricas Inteligentes

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

El salón de actos del Complejo Educativo de Eibar acogió la ceremonia de graduación del alumnado titulado en el curso 2023-2024 en la ... Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco, en Eibar. En este acto se entregaron los diplomas a la Xª promoción del alumnado titulado en el Grado en Ingeniería de Energías Renovables y a la VII promoción del Máster Universitario en Control de Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida. El evento estuvo presidido por el vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Agustín Erkizia, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, la directora de Política y Coordinación universitaria del Gobierno Vasco, Miren Artaraz, el director de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Xabier Ostolaza y el coordinador de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Patxi Alkorta. Intervienieron también la responsable de innovación y de empresa de Debegesa, Cristina Zumeta y Jose Antonio Cortajarena, miembro de la comisión académica del master en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, Jose Antonio Cortajarena. Finalmente, durante el acto además se reconoció la trayectoria del profesor del centro Iñigo Aguirre Porturas.Fue un emotivo acto en el que el alumnado estuvo acompañado por familiares, amigos y personal.

