El Complejo Educativo acoge la graduación de la décima promoción del Grado en Energías Renovables

Alberto Echaluce Orozco Eibar Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

El salón de actos del Complejo Educativo de Eibar acogió la ceremonia de graduación del alumnado titulado en el curso 2023-2024 en la ... Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco, en Eibar. En este acto se entregaron los diplomas a la Xª promoción del alumnado titulado en el Grado en Ingeniería de Energías Renovables y a la VII promoción del Máster Universitario en Control de Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida. El evento estuvo presidido por el vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Agustín Erkizia, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, la directora de Política y Coordinación universitaria del Gobierno Vasco, Miren Artaraz, el director de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Xabier Ostolaza y el coordinador de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Patxi Alkorta. Intervienieron también la responsable de innovación y de empresa de Debegesa, Cristina Zumeta y Jose Antonio Cortajarena, miembro de la comisión académica del master en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, Jose Antonio Cortajarena. Finalmente, durante el acto además se reconoció la trayectoria del profesor del centro Iñigo Aguirre Porturas.Fue un emotivo acto en el que el alumnado estuvo acompañado por familiares, amigos y personal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión