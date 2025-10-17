La charla de Jon Salsamendi en el Club de Empresas de la SD Eibar conecta Ipurua

M. R. Eibar. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Club de Empresas de la SD Eibar celebró el jueves una nueva sesión en Ipurua, en la que el deporte y la empresa volvieron a encontrarse. Jon Salsamendi Goñi, entrenador de remo y referente en la gestión de equipos de alto rendimiento, compartió su experiencia sobre cohesión de grupo y toma de decisiones.

Salsamendi destacó la importancia de construir equipos sólidos y equilibrados, poniendo el foco en el compromiso con el conocimiento y en la humanización de los grupos como base del éxito sostenible. También abordó la toma de decisiones en entornos inciertos, subrayando que «la respuesta a lo impredecible tiene como eje la proyección para que el equipo responda». La sesión incluyó dinámicas participativas y finalizó con un espacio de café y networking en la zona mixta de Ipurua.