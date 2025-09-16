Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muchas pintadas se encuentran en ruinas industriales. ECHALUCE

Eibar

La campaña de solicitudes para la retirada de pintadas del Ayuntamiento finalizará el día 30

El Consistorio quiere contar con más adhesiones desde las presidencias de las comunidades de vecinos

A. E.

EIBAR.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El Ayuntamiento de Eibar mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para que comunidades de vecinos, propietarios y locales comerciales se inscriban en la iniciativa de retirada de pintadas en fachadas de edificios, una acción gratuita destinada a mejorar la imagen urbana y dar continuidad a un programa que en ediciones anteriores contó con una gran acogida por parte de la ciudadanía.

De esta manera, podrán solicitar la retirada de pintadas los ropietarios únicos: de forma presencial en la Oficina Pegora, con cita previa recomendada, así como las comunidades de vecinos, locales comerciales o representantes legales: deberán tramitar la solicitud a través de la plataforma municipal Impulsa.

En todos los casos, será necesario adjuntar una fotografía a color de la pintada y una autorización expresa que permita al Ayuntamiento actuar sobre la fachada. Además, se deberá firmar un documento que exime al Consistorio de cualquier responsabilidad por posibles daños derivados del proceso de limpieza.

La solicitud solo podrá ser realizada por personas con representación legítima, como presidentes de comunidades de propietarios, propietarios de comunidades de bienes o verticales, arrendatarios de locales comerciales o representantes legales.

El Ayuntamiento evaluará cada caso teniendo en cuenta las características técnicas de la fachada, como el material o el grado de protección del inmueble. En los casos en que no sea posible eliminar la pintada mediante los métodos habituales, se optará por cubrirla con pintura.

