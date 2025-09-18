El Ayuntamiento desmiente el cierre de la oficina del SEPE y pide responsabilidad ante informaciones falsas

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha salido al paso de las informaciones que apuntaban al cierre de la oficina del Servicio Público de ... Empleo Estatal (SEPE) en la localidad, desmintiendo categóricamente tal extremo y trasladando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

La polémica se desató tras un comunicado del sindicato LAB, en el que se afirmaba que la oficina había cerrado sus puertas. El anuncio causó preocupación entre los vecinos, que veían peligrar la continuidad de un servicio esencial en materia laboral y de prestaciones por desempleo.

Iraola, sin embargo, ha querido zanjar cualquier duda. «La oficina del SEPE de Eibar no está cerrada. Los vecinos pueden acudir con total normalidad para realizar sus gestiones», afirmó en declaraciones públicas. Explicó que, tras conocer las denuncias difundidas, se puso en contacto de manera inmediata con la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien le confirmó personalmente que la oficina continúa activa y en funcionamiento. El SEPE es el organismo estatal encargado de gestionar las prestaciones por desempleo, coordinar políticas activas de empleo y fomentar la formación laboral en todo el país. Su presencia en ciudades como Eibar resulta fundamental para garantizar los derechos laborales de los ciudadanos, así como el acceso a oportunidades de empleo.

En este sentido, el alcalde recordó que cualquier rumor sobre su desaparición afecta directamente a las personas desempleadas y a aquellas que dependen de la institución para resolver trámites relacionados con subsidios, prestaciones o cursos de formación. «Estaba de baja uno de los funcionarios y se ha podido reativar el servicio. Nombrar un nuevo responsable cuesta muchísimo. Por ello, estas informaciones tampoco ha gustado mucho al personal que se encarga del servicio que está trabajando estos días», añade.

Reacción sindical y política

Iraola aprovechó para hacer un llamamiento a la prudencia y la verificación de los hechos antes de difundir noticias que puedan generar alarma social: «Entendemos que existen críticas y debates sobre la gestión de los servicios públicos, pero pedimos el máximo respeto a los y las trabajadoras de esta oficina, que desempeñan una labor esencial para la ciudadanía y no deben verse cuestionados por informaciones erróneas».

El alcalde insistió en que la oficina del SEPE en Eibar mantiene su actividad con normalidad, atendiendo tanto de manera presencial como telemática, y recordó que la administración estatal ha reiterado su compromiso con la permanencia del servicio en la ciudad. Aunque desde LAB se justifican en la necesidad de denunciar lo que consideran un deterioro progresivo de los servicios públicos, las declaraciones del sindicato han sido interpretadas por parte de la corporación municipal como precipitadas e infundadas.

El desmentido oficial pretende calmar los ánimos y evitar que se repita una situación de confusión que, en palabras de Iraola, «genera desconfianza innecesaria y ataca injustamente a un servicio que es vital para cientos de familias eibarresas»

La oficina en Eibar da cobertura a un importante volumen de usuarios de la comarca de Debabarrena, donde la industria y los servicios conviven con tasas de desempleo que requieren de una atención constante por parte de la administración pública.

La existencia de esta sede evita desplazamientos a otras localidades y facilita un contacto directo con los funcionarios encargados de gestionar trámites complejos, que van desde la solicitud de subsidios hasta la tramitación de prestaciones contributivas o la inscripción en programas de formación. Por ello, su continuidad se considera clave en un municipio que en los últimos años ha visto cómo la presión sobre los servicios públicos aumenta debido a la coyuntura económica y al incremento de las demandas ciudadanas.

El alcalde quiso concluir con un mensaje directo a la población. «La oficina en Eibar sigue abierta y prestando servicio. Los trabajadores están a disposición de los vecinos y la ciudadanía puede estar tranquila».