Arranca la XXXI edición del Concurso de Bertso Paper San Andrés

Eta Kitto Euskara Elkartea convoca una nueva edición del certamen literario-musical que premiará la creatividad en la redacción de versos euskera de jóvenes y adultos. La convocatoria ya está abierta y los participantes tendrán de plazo hasta el 7 de noviembre para presentar sus trabajos, que podrán entregarse personalmente o por correo postal en la sede de la asociación, en la calle Urkizu, en la entreplanta 11, 20600 Eibar. El concurso tiene dos niveles: uno dirigido a menores de 16 años, reservado a los jóvenes eibarreses, y otro para mayores de 16 años, abierto a toda Euskal Herria.