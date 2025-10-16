Las armeras quieren mantener su buena racha en los derbis ante la Real Sociedad

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EIBAR.

Jueves, 16 de octubre 2025

El Eibar afronta el domingo a las 12.00 horas en Ipurua un nuevo derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad, un duelo que siempre despierta emoción y que llega con las armeras en un gran momento anímico. El conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea buscará prolongar su buena dinámica tras la valiosa victoria del pasado fin de semana en Tenerife y sumar su primer triunfo en casa.

Las armeras siempre han sabido competir ante las donostiarras. La pasada temporada consiguió puntuar en ambos derbis: primero con un empate 1-1 en Ipurua y después con otro sin goles en Zubieta. Pese a que las armeras no vencen a la Real Sociedad en competición oficial desde abril de 2021 (0-1 en Zubieta), los últimos precedentes invitan al optimismo.

Con siete puntos en su casillero y un creciente nivel de confianza, el Eibar buscará aprovechar su solidez defensiva y el impulso de su afición para intentar sorprender a una Real que llega a Ipurua en la zona alta de la tabla. Las armeras saben que el derbi es algo más que tres puntos, y confían en que el público ayude a dar continuidad a su buen momento el domingo.

