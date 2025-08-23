Arene Altonaga: «Cada vez estamos más cerca del Eibar que queremos ser» Las armeras afrontan la final de la Euskal Herria Kopa ante la Real (12.00) como broche a una gran pretemporada

El Eibar afronta este mediodía la gran final de la XV Euskal Herria Kopa frente a la Real Sociedad, un duelo que se disputa a partir de las 12.00 horas, finalmente en Dulantzi, y que servirá como cierre a la pretemporada antes de encarar el inicio liguero. Las jugadoras dirigidas por Iñaki Goikoetxea se presentan en esta cita tras un verano marcado por una profunda renovación en plantilla y cuerpo técnico, con el reto de asentar un nuevo proyecto competitivo.

La capitana Arene Altonaga reconoce que el inicio del verano fue complicado, pero valora la evolución del equipo. «Es verdad que el principio ha sido difícil y que todavía nos sigue costando, pero hemos ido de menos a más y el equipo está trabajando muy bien».

Además, la defensa eibarresa pone el foco en la intensidad como clave para crecer colectivamente. «Lo que queremos es que los entrenamientos sean igual de intensos que los partidos, porque si competimos bien durante la semana, estaremos más cerca de conseguir los resultados».

La capitana también mostró ilusión de cara al futuro inmediato, asegurando que el grupo está preparado para dar un paso adelante. «Con tantos cambios quizá no llegas todo lo preparada que te gustaría al inicio, pero lo importante es que el equipo está evolucionando. Cada vez estamos más cerca de ese rival que queremos ser y tenemos muchas ganas de empezar la competición».

Este mediodía en tierras alavesas las armeras tendrán la ocasión de demostrar su calidad.