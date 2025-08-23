Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada

Arene Altonaga: «Cada vez estamos más cerca del Eibar que queremos ser»

Las armeras afrontan la final de la Euskal Herria Kopa ante la Real (12.00) como broche a una gran pretemporada

Marcos Rodríguez

Eibar.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

El Eibar afronta este mediodía la gran final de la XV Euskal Herria Kopa frente a la Real Sociedad, un duelo que se disputa a partir de las 12.00 horas, finalmente en Dulantzi, y que servirá como cierre a la pretemporada antes de encarar el inicio liguero. Las jugadoras dirigidas por Iñaki Goikoetxea se presentan en esta cita tras un verano marcado por una profunda renovación en plantilla y cuerpo técnico, con el reto de asentar un nuevo proyecto competitivo.

La capitana Arene Altonaga reconoce que el inicio del verano fue complicado, pero valora la evolución del equipo. «Es verdad que el principio ha sido difícil y que todavía nos sigue costando, pero hemos ido de menos a más y el equipo está trabajando muy bien».

Además, la defensa eibarresa pone el foco en la intensidad como clave para crecer colectivamente. «Lo que queremos es que los entrenamientos sean igual de intensos que los partidos, porque si competimos bien durante la semana, estaremos más cerca de conseguir los resultados».

La capitana también mostró ilusión de cara al futuro inmediato, asegurando que el grupo está preparado para dar un paso adelante. «Con tantos cambios quizá no llegas todo lo preparada que te gustaría al inicio, pero lo importante es que el equipo está evolucionando. Cada vez estamos más cerca de ese rival que queremos ser y tenemos muchas ganas de empezar la competición».

Este mediodía en tierras alavesas las armeras tendrán la ocasión de demostrar su calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arene Altonaga: «Cada vez estamos más cerca del Eibar que queremos ser»