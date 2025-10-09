Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Amaña no se rinde: Lendakaris Muertos y Modus Operandi harán vibrar al barrio en la repetición de sus fiestas

A. E.

EiBAR.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Amaña se prepara para volver a sonar con fuerza. El popular barrio eibarrés celebrará mañana, día 11, una jornada muy especial: la repetición de los conciertos suspendidos por la lluvia el pasado mes de julio, uno de los momentos más esperados de sus fiestas. En esta ocasión, el cielo promete acompañar y, con él, el público podrá disfrutar por fin del potente directo de Lendakaris Muertos, una de las bandas más icónicas del punk navarro, y del grupo local Modus Operandi, orgullo eibarrés que pisa el escenario de su barrio con la fuerza de casa.

La cita llega con sabor a revancha festiva tras aquella tormenta veraniega que obligó a cancelar los conciertos cuando todo estaba listo para arrancar. «Fueron más de dos horas de lluvia incesante y una gran decepción para todos», recuerdan desde la organización. La suspensión dejó un sabor amargo entre los vecinos y vecinas, que habían convertido la noche de los conciertos en una de las tradiciones más queridas del verano eibarrés. Pero Amaña no se rinde. El barrio vuelve a la carga con una programación completa que combina el espíritu comunitario con el mejor ambiente musical. El programa arrancará a las 12.00 horas con el tradicional txupinazo, que marcará el inicio de la jornada, seguido de un poteo popular desde las 12.30 horas por los bares del barrio. A las 15.00 horas, la comunidad se reunirá en una comida popular al aire libre, una costumbre que cada año refuerza la convivencia entre generaciones y el carácter familiar de las fiestas.

La tarde promete emociones para todos los públicos. A las 17.30 horas llegará la txokolatada, una de las citas más esperadas por los más pequeños, y a las 19.00 horas dará comienzo el tardeo musical con el DJ Hombre Orquesta, que preparará el ambiente antes del plato fuerte de la jornada: los conciertos de Lendakaris Muertos y Modus Operandi, previstos para la noche.

El regreso de los escenarios a Amaña es posible gracias a la entrega de un equipo humano encabezado por Josean Alberdi, 'Goma', quien a sus 70 años sigue siendo el alma y motor de las fiestas. Medio siglo lleva 'Goma' impulsando estas celebraciones, con la misma energía y pasión que el primer día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amaña no se rinde: Lendakaris Muertos y Modus Operandi harán vibrar al barrio en la repetición de sus fiestas