Piden la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo la Cabalgata de Reyes

J. L. deba. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Debako Kabalgata Taldea, el colectivo local que cada año se encarga de organizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos en la villa costera, necesita la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo el desfile que recorrerá el centro urbano del municipio la tarde del próximo día 5 de enero.

Las personas voluntarias de la agrupación empezaron el pasado mes de octubre los preparativos para la próxima Cabalgata, que cada año se intensifican a medida que se acerca el periodo navideño.

Llegados a este punto, Debako Kabalgata Taldea ha anunciado que necesita ayuda en distintos frentes.

Según explican desde el propio Ayuntamiento, el grupo organizador de la Cabalgata de los Reyes Magos necesita a personas que se animen a participar en el desfile como pajes, pero también a gente que colabore en la organización y en la vigilancia del recorrido, o en la decoración y el desmontaje de la cabalgata».

Las personas interesadas en echar una mano para garantizar la normal celebración del evento pueden sumarse al grupo de voluntarios enviando un mensaje de correo electrónico a erregekabalgatadeba@gmail.com «indicando el nombre y apellidos y un número de contacto».

El salón de plenos del Consistorio acogerá el 2 de enero (a las 19.30 horas) una reunión para explicar «todos los detalles de la cabalgata y las tareas que hay que realizar».

Esa reunión estará dirigida «tanto a las personas que vayan a participar en el desfile como a quienes vayan a colaborar en la organización».