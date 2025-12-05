Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Melchor, Gaspar y Baltasar, en Deba. J.LEON

Deba

Piden la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo la Cabalgata de Reyes

J. L.

deba.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

Debako Kabalgata Taldea, el colectivo local que cada año se encarga de organizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos en la villa costera, necesita la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo el desfile que recorrerá el centro urbano del municipio la tarde del próximo día 5 de enero.

Las personas voluntarias de la agrupación empezaron el pasado mes de octubre los preparativos para la próxima Cabalgata, que cada año se intensifican a medida que se acerca el periodo navideño.

Llegados a este punto, Debako Kabalgata Taldea ha anunciado que necesita ayuda en distintos frentes.

Según explican desde el propio Ayuntamiento, el grupo organizador de la Cabalgata de los Reyes Magos necesita a personas que se animen a participar en el desfile como pajes, pero también a gente que colabore en la organización y en la vigilancia del recorrido, o en la decoración y el desmontaje de la cabalgata».

Las personas interesadas en echar una mano para garantizar la normal celebración del evento pueden sumarse al grupo de voluntarios enviando un mensaje de correo electrónico a erregekabalgatadeba@gmail.com «indicando el nombre y apellidos y un número de contacto».

El salón de plenos del Consistorio acogerá el 2 de enero (a las 19.30 horas) una reunión para explicar «todos los detalles de la cabalgata y las tareas que hay que realizar».

Esa reunión estará dirigida «tanto a las personas que vayan a participar en el desfile como a quienes vayan a colaborar en la organización».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Piden la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo la Cabalgata de Reyes

Piden la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo la Cabalgata de Reyes