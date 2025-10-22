Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del Ayuntamiento, Basotik Fundazioa y el club Amaikak Bat durante la presentación del evento. DV

Deba

Todo está listo para la primera fiesta ciclista que pondrá en valor los bosques de Gipuzkoa

Con actividades para niños y adultos, el programa organizado para el sábado en Deba contará con la participación de diferentes ciclistas profesionales

Jabi Leon

Deba

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

La localidad de Deba ya tiene todo preparado para acoger este próximo sábado la primera edición de 'Basotik Txirrindulari Festa'; una jornada festiva impulsada ... por la fundación Basotik con el objetivo de «poner en valor los bosques de Gipuzkoa y su entorno rural a través de la bicicleta, en un formato accesible, no competitivo y dirigido a todo tipo de públicos».

