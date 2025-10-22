Todo está listo para la primera fiesta ciclista que pondrá en valor los bosques de Gipuzkoa

La localidad de Deba ya tiene todo preparado para acoger este próximo sábado la primera edición de 'Basotik Txirrindulari Festa'; una jornada festiva impulsada ... por la fundación Basotik con el objetivo de «poner en valor los bosques de Gipuzkoa y su entorno rural a través de la bicicleta, en un formato accesible, no competitivo y dirigido a todo tipo de públicos».

Organizado con la colaboración del Consistorio debarra, Euskadi Fundazioa, la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, Oceta, el club Amaikak Bat y Hazi/Baserria KM0, el programa de la I Basotik Txirrindulari Festa incluye una marcha cicloturista de 89 kilómetros, una fiesta infantil y sorteos con regalos entre las personas participantes.

Con La Alameda como centro neurálgico, el programa de la I Fiesta ciclista organizada por Basotik Fundazioa se pondrá en marcha a las 08.00 horas con la entrega de los dorsales de la marcha cicloturista de 89 km, en la que tomarán parte 350 ciclistas (todos los dorsales disponibles se agotaron a las pocas horas de abrirse la inscripción).

La mayoría serán personas aficionadas pero junto a ellas tomarán parte conocidas y conocidos ciclistas profesionales de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

Entre las mujeres que han confirmado su asistencia a la cita debarra se encuentran Usoa Ostolaza, Ane Santesteban, Naia Amondarain, Idoia Eraso y Eneritz Vadillo; mientras que entre los hombres estarán Jon Agirre, Nicolás Alustiza y Xabier Isasa, así como los corredores sub-23 Aimar Galdos, Ander Otegi y Yago Agirre.

El recorrido suma más de 1.200 metros de desnivel positivo y quienes lo completen recibirán una bolsa con regalos de calidad y participarán en el sorteo de una bicicleta profesional valorada en 2.500 euros.

Fiesta ciclista infantil

Además de la citada prueba deportiva, que comenzará a las 09.00 horas y concluirá en torno a las 13.30 horas, la Alameda albergará a partir de las 11.00 horas una 'Txirrindulari Txiki Festa', conformada por «una marcha infantil y familiar de 4 km, seguida de una divertida gincana en bicicleta, pensada para niñas y niños».

Para participar en esa fiesta infantil no hay que apuntarse previamente: «basta con acercarse al quioscoentre las 10.00 y las 10.30 horas para recoger el dorsal», explican desde la organziación. Quienes se animen a tomar parte en esta fiesta infantil también recibirán una bolsa con regalos y participarán en el sorteo de una mountain bike Orbea Onna 50 valorada en 599 euros.

Durante toda la mañana habrá ambiente festivo en la Alameda, «de 13.00 a 14.30 horas habrá una zona de parrilla en la que se prepararán pintxos para todas las personas participantes y a las 14.00 horas se procederá a la realización de los sorteos.

El gerente de Basotik Fundazioa, Jon Ander Ostolaza, aprovechó la presentación del evento realizada hace unos días en La Alameda para destacar la «muy buena acogida» que ha tenido la iniciativa «desde el principio» y para mostrar su alegría «por la ilusión que ha generado esta primera edición». Además, Ostolaza quiso dar las gracias al Ayuntamiento de Deba y al club ciclista Amaikak Bat «porque un evento de esta magnitud no sería posible sin la colaboración de las y los voluntarios y de las entidades locales».