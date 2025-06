«Nacimos para reciclar, pero ya no es suficiente: tenemos que generar un futuro sin residuos»

Martes, 3 de junio 2025, 10:13 | Actualizado 10:19h. Compartir

Más de un millón de toneladas de residuos fueron a parar el año pasado a los contenedores amarillos que hay en más de 8.000 municipios de toda España. Más de un millón de toneladas que se recogieron y reciclaron para que sus materiales volvieran a convertirse en nuevos envases y embalajes, en lugar de acabar amontonados en un vertedero o abandonados en la naturaleza, gracias a la labor de Ecoembes, la compañía que ha entrado a formar parte de la comunidad Líderes con propósito.

Esta comunidad, que nació en 2023 con la iniciativa de Vocento, pone en valor a las compañías –y los directivos que las lideran–que no sólo buscan resultados económicos, sino también contribuir a crear una sociedad más justa, solidaria y sostenible. Ecoembes forma parte de ella junto a Deloitte, Iberia, Isdin, ISS, L'Oréal, McDonald's, Novartis, Salesforce, Santander, Tendam, Universidad San Pablo CEU y Vocento, entre otros.

Ecoembes se creó en 1996, por iniciativa de las empresas envasadoras, distribuidoras y fabricantes de envases para dar respuesta a la obligaciones que marcaba la Ley de Envases aprobada un año después y que exige que las empresas se ocupen del reciclado de los envases domésticos que ponen en el mercado.

Hablamos con su CEO, Rosa Trigo, sobre el propósito que guía sus decisiones, el objetivo de alcanzar la economía circular, el valor de la movilización y la colaboración, y el legado que la compañía quiere dejar a la sociedad.

Si hay una empresa con un propósito claro es Ecoembes. ¿Estuvo tan claro desde su creación, hace ya 30 años?

Cuando Ecoembes nació, tenía muy clara su misión: reciclar los envases de nuestros hogares. El propósito ha venido después y supera esa misión. Hace dos años, vimos que teníamos que ir más allá de la obligación regulatoria, de ahí nace nuestro propósito.

Ese propósito es trabajar por un futuro sin residuos, que genere un impacto positivo en el medioambiente y en la vida de las personas. ¿Qué supone ese objetivo para la compañía?

Dar el paso hacia lo que realmente queremos hacer. Nacimos para reciclar, pero ya no es suficiente: tenemos que generar un futuro sin residuos. Y el propósito nos lleva hacia una nueva estrategia para contribuir a ello.

Si Ecoembes no tuviera ese nuevo propósito, ¿podría seguir existiendo?

Ahora, ya no. La evolución que hemos tenido todas las organizaciones y empresas, también la nuestra, nos ha llevado hacia la necesidad de generar un impacto positivo. En nuestro caso, en el medio ambiente. Pero ese impacto también afecta a la vida de las personas y eso es lo que nos configura ahora. Ya no podría existir Ecoembes sin ese firme compromiso.

Es más difícil tener un propósito para una compañía que no fabrica ni vende nada, que está al final del proceso productivo...

El reto es que, efectivamente, no vendemos nada. Buscamos un compromiso de colaboración en el cuidado de nuestro planeta de todos los que formamos parte de esta cadena de valor. Sí, es más difícil, pero cuando un ciudadano, una empresa o una administración se suma, este compromiso permanece porque impactas en la vida de las personas. Hace 25 años, no reciclábamos, pero el año pasado, por primera vez, conseguimos que en el contenedor amarillo hubiera un millón de toneladas de residuos que recogimos y separamos en nuestros hogares. Ahora hay que pensar en cómo consumimos y cómo impactamos en el planeta.

¿Cuáles son los impactos positivos, en el medio ambiente y en las personas, que busca Ecoembes?

En el medio ambiente está claro: convencer y sensibilizar se traduce en que los envases estén en sus contenedores y se reciclen. Más allá de eso, en nuestro propósito está alcanzar un futuro sin residuos. Estamos luchando, por ejemplo, para que no haya basuraleza, para que no abandonemos los residuos en entornos naturales. En ese camino, ya hemos convencido a más de 200.000 voluntarios comprometidos con ese objetivo. Son hitos que impactan en la vida de todos, pero que nacen de lo que cada día, voluntariamente, decidimos hacer como ciudadanos.

¿En qué acciones concretas se refleja el propósito en los dos ámbitos?

Tenemos 8.000 ayuntamientos comprometidos con el reciclaje, que han puesto contenedores amarillos a disposición del ciudadano para alcanzar ese millón de toneladas que ya separamos en casa. Promovemos que se incentive al ciudadano y se valore su esfuerzo de cada día: 800.000 ciudadanos participan en el proyecto Reciclos, que les recompensamos por reciclar, mediante una app. Tenemos 20.000 empresas comprometidas, nuestros clientes, que confían en nosotros como herramienta para conseguir sus objetivos de circularidad. Y es muy importante la sensibilización: trabajamos con los voluntarios que salen a luchar contra la basuraleza, pero también con más de 2.000 colegios, para que los futuros ciudadanos aprendan a cuidar el medio ambiente.

¿Y qué objetivo se marca la compañía para los próximos años, en este sentido?

Sin duda, ser los impulsores de que esta transición hacia la economía circular sea una realidad en el mundo de los envases, dando soluciones a todos los que colaboran en la cadena de valor. A los ayuntamientos, dándoles herramientas y financiación para que los envases se recojan, se reciclen, se transformen y vuelva a ser un producto. A las empresas, con tecnología y formación para crear envases ecodiseñados, que sean reciclables y reciclados. Y al ciudadano, dándole información e incentivos, poniéndole fácil cómo hacer las cosas. Tenemos que ser activistas del cambio, porque reciclar solo ya no vale; hay que cambiar nuestra relación con el consumo y ser responsables con los residuos que generamos.

¿El propósito de ser promotor del cambio influye a la hora de tomar decisiones en la compañía?

Sin duda alguna. Hoy, todas las compañías tenemos la sostenibilidad como principal vector en la toma de decisiones, pero para Ecoembes es nuestro propio propósito; nuestra gobernanza tiene la sostenibilidad como un criterio de toma de decisiones. Si queremos promover ese camino con las empresas, los ciudadanos y la administración, tenemos que darles soluciones, buscar colaboración y ofrecer resultados.

Eso suele suponer también hacer determinadas renuncias...

Ecoembes no renuncia a nada, pero sí creo que todos necesitamos un cambio cultural. Como ciudadanos, hay que renunciar a ciertas comodidades, a este consumismo loco en el que nos hemos metido y cambiar hábitos en nuestro día a día por un objetivo que nos trasciende. La gran renuncia es salir de nuestra situación de confort y trabajar por algo que va más allá de nuestro ámbito, que necesita aunar esfuerzos y colaboraciones.

¿Ese es el principal reto que debe afrontar Ecoembes para conseguir su propósito?

El gran reto es conseguir la colaboración de todos los que participamos en esta cadena de valor, porque esto no lo podemos hacer solos. En esta etapa, en la que tenemos muchos retos regulatorios y un contexto económico, social y político que a veces no acompaña a los objetivos de sostenibilidad, el gran reto es aunar visiones de conjunto: si cada uno luchamos por nuestros intereses, no llegamos. Este es un objetivo colectivo y tenemos que buscar soluciones para todos.

Cuando un propósito depende de tantos colectivos, los consumidores, las empresas, los ayuntamientos... ¿Es más difícil llevarlo a cabo?

Nuestro lema es «El poder de la colaboración». Porque si no hay colaboración de todos, esto no funciona. ¿Y cómo la logras? Con el trabajo de muchos años y con transparencia; porque damos resultados, escuchamos, ofrecemos herramientas y cambiamos cuando es necesario. Valoramos si estamos logrando resultados preguntando al ciudadano, a la Administración, a las empresas. Sí, es un reto, pero no puede ser concebido de otra manera. Ese es el poder de la colaboración.

¿Qué necesitan por parte de la Administración para conseguir ese objetivo? ¿Más legislación?

Tenemos ya la necesaria. Hay que continuar con la colaboración de estos años, poniendo las medidas necesarias para conseguir esos objetivos de recogida y reciclaje. Tenemos un mismo objetivo: reducir los residuos que se abandonan en la naturaleza o que no se reciclan. Y para ello tenemos que impulsar al ciudadano con nuevas herramientas y soluciones.

¿Y del resto de las empresas?

A las empresas les pedimos compromiso: se tienen que involucrar, tener la sostenibilidad y la economía circular en su toma de decisiones. También deben ser promotoras de este cambio. Y eso implica más I+D+i y decisiones respecto al envasado de sus productos. También pedimos que nos trasladen sus necesidades y que confíen en nosotros para ayudarles en este camino de transición hacia la economía circular.

Respecto a los ciudadanos, ¿qué se puede hacer para mejorar su colaboración?

Siempre hay capacidad de mejora. Es necesario seguir concienciando y hacer ver que esto es en pro del medio ambiente, del planeta y de todos. A los ciudadanos hay que pedirles ese compromiso y no nos valen las excusas: no tengo espacio, no tengo tiempo, esto es mucho lío. Cada gesto cuenta.

Esa concienciación será más difícil ahora que se escuchan discursos negacionistas sobre los problemas ambientales.

Llevamos muchos años trabajando y estamos en un camino en el que ya no hay vuelta atrás. Siete de cada diez ciudadanos aseguran que en su casa separan para reciclar, son recicladores convencidos. Pero este es un camino de largo recorrido, porque hablamos de un futuro sin todo tipo de residuos. Tendremos que hacer más esfuerzos y pensar cómo vamos a consumir, si queremos o no agotar los recursos de este planeta.

El propósito de Ecoembes también influye en sus 180 empleados. ¿Es un buen foco de atracción y retención de talento? ¿Son ellos sus mejores embajadores?

Si hay algo que nos une a todos los que formamos parte de Ecoembes es trabajar por algo bueno para el planeta y para todos nosotros; nuestro trabajo diario impacta en cuidar algo que nos pertenece a todos. Saber que, en el día a día, impactamos positivamente en el planeta con nuestro trabajo es un lujo. Nos gusta, nos compromete y atrae a nuevo talento. Hoy, los jóvenes, cuando se enfrentan a un puesto de trabajo, analizan muchas circunstancias de la organización donde quieren desarrollar su carrera profesional. Y el objetivo de sostenibilidad, de tener un futuro sin residuos, es un valor importante para nuestras incorporaciones, tanto de jóvenes como de seniors, pero también para la retención de ese talento.

¿Usted cree que nuestra sociedad es mejor gracias a Ecoembes?

Espero que sí. En estos 25 años hemos contribuido a educar a dos generaciones en el hábito de separar residuos en casa para reciclar. No solos, nunca solos. Y ahora queremos ayudar en este desafío ambiental que tenemos: el planeta se nos agota; el cambio climático es una realidad. Y yo quiero pensar que, con nuestro trabajo, nuestro granito de arena de cada día estamos contribuyendo a un futuro mejor.

¿Qué legado le gustaría que dejara Ecoembes a la sociedad? ¿Y a usted como CEO?

El legado de Ecoembes, sin duda alguna, será el de impactar positivamente en el medio ambiente. Ojalá podamos decir un día que hemos acabado con la basuraleza y los residuos sin reciclar, que tenemos una economía circular de verdad. Y mi legado en esta etapa, ser parte de esta nueva transformación, ser parte de impulsar este nuevo propósito que tiene una trascendencia que todavía no somos capaces de ver.

